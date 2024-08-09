Пусть просто убираются: еще одна страна протестует против туристов

В начале летнего сезона 2024 масштабные антитуристические протесты всколыхнули Испанию. По состоянию на август к ним присоединилась и Греция. Люди больше не хотят видеть столько путешественников в своих родных населенных пунктах.

Греция остается одной из самых популярных стран для летнего отдыха. Количество туристов только продолжает расти, и это очень разочаровывает местных жителей. Они требуют, чтобы туризм взяли под официальный контроль.

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Где в Греции – самые активные протесты

Самая сложная ситуация на Миконосе, Санторине и Родосе. Местные жители хотят, чтобы правительство страны вмешалось и уменьшило количество туристов. В частности, сделать это можно, ограничив доступ круизных судов к территории островов.

В правительстве уже отреагировали. Там отметили, что ограничения введут уже очевидно в 2025 году. Власти страны считают требования людей справедливыми. Туристам напомнили, что, чтобы жить на территории популярных островов, местные жители платят колоссальные суммы и имеют право диктовать свои правила.



Грецию всколыхнули масштабные антитуристические протесты / Unsplash

В целом прогнозируют, что туристическая сфера в Греции будет только развиваться. Хотя сезон 2024 года уже называют худшим в истории популярных курортов. В частности, очень сложная ситуация на Санторини, который уже называют "фальшивым Диснейлендом". Туристы жалуются на адские условия, а местные жители – на путешественников.