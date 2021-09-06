На польско-ураинской границе начали строительство нового пункта пропуска: фото с места событий
Источник:24 канал
На польско-украинской границе торжественно начали строительство нового пункта пропуска "Мальговичи – Нижанковичи". Новый переход планируют ввести в эксплуатацию до 2025 года.
Объявленный в декабре 2020 года тендер выиграла компания Strabag. Стоимость проекта составляет 98 273 232,51 злотых.
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Что известно о новом пункте пропуска
Новый пограничный пункт пропуска будет предназначен для международных грузовых и пассажирских перевозок для транспорта весом до 3,5 тонн. Пешего перехода на участке не предусмотрено.
В частности, запланировано строительство:
- 10 павильонов паспортного контроля (по 5 для польской и украинской инспекционных служб);
- здание регистрации автобусов;
- здание регистрации товаров по системе Tax Free;
- 2 отдельные здания для таможенного контроля;
- 2 туалетных корпуса для путешественников;
- 2 пункта входа работников пограничных служб;
- крыши полос управления;
- другая инфраструктура и оборудование.
Церемония открытия строительства
На церемонии открытия строительства присутствовали народные депутаты, представители МВД, Львовской ОГА, органов местного самоуправления из Польши и Украины, командиры военных служб, представители духовенства и другие.
Сегодня мы начинаем строительство важнейшей инвестиции, которая покажет, что государственная граница может объединять, а не разделять,
– заявила на церемонии руководительница Подкарпатского воеводства Ева Лениарт.
Торжественное открытие строительства пункта пропуска "Мальговичи – Нижанковичи" / Фото Подкарпатское воеводство в Ряшеве
История пункта пропуска "Мальговичи – Нижанковичи": коротко
- Первые попытки реализации проекта были сделаны еще в 1990-х годах.
- В 2012 году заключено польско-украинское межправительственное соглашение о создании нового перехода.
- В 2018 году староста Перемышля выдала официальное разрешение на строительство.
- В 2019 году министр финансов Польши выделил необходимые средства для запуска проекта;
- В 2020 году был проведен тендер на строительство.