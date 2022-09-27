На границе между Чехией и Словакией возобновят проверки

Власти Чехии решили бороться с нелегальной миграцией, поэтому будут возобновлены проверки на чешско-словацкой границе. Читайте, когда начнется контроль и сколько будут действовать такие меры предосторожности.

Так, каждый год в Германию едут немало нелегалов. В основном это мигранты из Сирии, и они часто выбирают Чехию как страну для транзита. А следуют сирийцы со стороны Словакии. Поэтому чешское правительство решило временно возобновить контроль на границе со Словакией. Об этом заявили премьер-министр Петр Фиала (ODS) и министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).

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Что известно о возобновлении контроля на чешско-словацкой границе

Проверять лиц, пересекающих границу между Словакией и Чехией, начнут уже с этого четверга, 29 сентября. Ужесточенный контроль продлится как минимум до 8 октября на 27 пограничных переходах и на зеленой границе.

Только за последний год нелегальная миграция в Чехии увеличилась на 1200%. С начала 2022 года полиция задержала около 11 тысяч нелегальных транзитных мигрантов, преимущественно направлявшихся в Германию через Чехию.

Следовательно, правительство должно принять эту меру пресечения, чтобы отговорить мигрантов от использования этого маршрута.

По словам министра, проверки будут стараться организовать таким образом, чтобы они как можно меньше мешали трансграничному движению. Результаты таких мероприятий оценят за 10 дней проверок и примут решение о дальнейших действиях.