Покупки в воскресенье: Польша готовит важные изменения в работе магазинов

Неожиданностью для украинцев, проживающих в Польше, является то, что магазины и супермаркеты в стране не работают в воскресенье. На днях в Сейм внесли законопроект, который имеет целью разрешить торговлю в этот традиционно нерабочий день.

Какие изменения в работе магазинов могут принять в Польше – далее в материале!

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В Польше готовят изменения в работе магазинов в воскресенье

В заявлении, обнародованном представителями политического движения "Polska 2050", было объявлено о разработке нового законопроекта о торговых воскресеньях. Законопроект имеет целью найти компромисс между интересами потребителей, желающих делать покупки в воскресенье, и розничных торговцев.

Согласно новому законопроекту, работники магазинов вскоре могут получить право на двойную оплату за работу в воскресенье. Также законодательство требует от работодателей обеспечить работникам день отдыха в течение следующих 6 дней до или после работы в воскресенье.

Непредоставление такого дня отдыха приведет к тому, что работнику будет предоставлен выходной день до конца расчетного периода.

Введение двух торговых воскресений в месяц увеличит выручку магазинов на 4%. Также работа магазинов в дополнительные выходные дни позволит сократить количество потерянных пищевых продуктов,

– говорят авторы законопроекта,

В ответ на потребности жителей небольших населенных пунктов, предложенные изменения направлены на устранение неудобств, связанных с необходимостью преодолевать большие расстояния для совершения покупок. Многие люди вынуждены брать выходные в течение недели, чтобы посетить магазины, расположены за несколько десятков километров от их домов.

Заметим, в Польше некоторые регионы могут предоставить высокий уровень жизни с удобными условиями, тогда как другие – вызовы. Поэтому важно тщательно оценить все эти аспекты перед принятием решения о переезде или проживании в Польше. Так, Business Insider Polska представил рейтинг лучших городов для жизни – топ неожиданный.