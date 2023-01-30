В Кракове открыли стационарный центр обслуживания украинцев ГП "Документ"
Представительство ГП "Документ" открывает стационарный центр обслуживания граждан Украины в Кракове. Находящиеся в Польше украинцы имеют возможность на месте оформить паспортные документы.
Сегодня, 30 января, в Кракове открылся стационарный Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис". Новое обособленное подразделение ГП "Документ", расположенное по адресу Galeria Krakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokal no 6, Piętro 2.
Читайте также Как найти работу в Польше: эффективные лайфхаки
Напомним, что ранее в Кракове подать заявления на оформление документов можно было только в мобильных комплексах – специально обустроенных микроавтобусах. На сегодня в Польше работает уже 4 отделения украинского паспортного сервиса.
Какие услуги доступны для украинцев в ГП "Документ" за границей
- Одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
- Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
- Оформление ID-карты;
- Обмен водительского удостоверения;
- Оформление страховки.
Прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и по порядку живой очереди. Оплатить услуги можно прямо на месте.
Краковский центр работает с понедельника по субботу (с 9:00 до 18:00).