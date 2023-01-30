В Кракове открыли стационарный центр обслуживания украинцев ГП "Документ"

Представительство ГП "Документ" открывает стационарный центр обслуживания граждан Украины в Кракове. Находящиеся в Польше украинцы имеют возможность на месте оформить паспортные документы.

Сегодня, 30 января, в Кракове открылся стационарный Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис". Новое обособленное подразделение ГП "Документ", расположенное по адресу Galeria Krakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokal no 6, Piętro 2.

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Напомним, что ранее в Кракове подать заявления на оформление документов можно было только в мобильных комплексах – специально обустроенных микроавтобусах. На сегодня в Польше работает уже 4 отделения украинского паспортного сервиса.

Какие услуги доступны для украинцев в ГП "Документ" за границей

Одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

Оформление ID-карты;

Обмен водительского удостоверения;

Оформление страховки.

Прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и по порядку живой очереди. Оплатить услуги можно прямо на месте.

Краковский центр работает с понедельника по субботу (с 9:00 до 18:00).