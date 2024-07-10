"Климатические острова": испанский город придумал уникальный способ борьбы с жарой

Термин "климатическое убежище" вошел в моду в последние годы из-за все более сильного влияния волн жары в таких странах, как Испания. Поэтому неудивительно, что город в этой стране – Алькала-де-Энарес – предложил изменение этого решения под названием "климатические острова", которые, по сути, представляли бы мобильные климатические укрытия.

Испанский город будет бороться с жарой "климатическими островками"

Так, Испанский город Алькала-де-Энарес построит "климатические острова" для борьбы с жарой. Они обеспечат тень там, где ее нет.

Читайте также Летний туристический сезон в Европе оказался под угрозой: что на этот раз

Пока неизвестна точная дата, когда построят острова. Бюджет проекта составляет 400 000 евро.

Эти современные климатические острова являются растительными, самостабильными и мобильными станциями, которые обеспечат до 50 метров тени в районах с наименьшим количеством растительности и будут оснащены датчиками для анализа температуры, влажности и качества воздуха в любое время,

– сказала Изабель Руис Мальдонадо, первый заместитель мэра и советник по туризму в городе.

Климатические станции будут подключены и управляемые Центром умного туризма Алькала-де-Энарес и предназначены как ответ на растущий спрос со стороны жителей и посетителей сделать что-то, чтобы сделать историческую часть города пригодной для жизни даже в муки интенсивного лета.

Почему нельзя просто высадить деревья?

Для тех, кто не знает, Алькала-де-Энарес – это исторический город, расположенный примерно в 100 километрах к востоку от Мадрида. Его часто ассоциируют с университетом Комплутенсе, одним из старейших университетов в мире, который сейчас расположен в столице Испании.

Поэтому озеленение его площадей на самом деле невозможно в его историческом центре, который охраняется ЮНЕСКО. Таким образом, планируется разместить указанные "климатические острова" на безлесной площади Пласа-де-лос-Сантос-Ниньос в этой части города, чтобы быстро и эффективно превратить остров тепла в климатическое убежище.