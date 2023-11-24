"‎Скажи привет": в Швеции придумали оригинальный способ побороть одиночество

Власти города Лулео в Швеции запустили кампанию по борьбе с одиночеством. Жителей призывали здороваться друг с другом, чтобы они чувствовали, что не одни.

Свежие социологические исследования показали, что 45% жителей Лулео, которым от 16 до 29 лет, сталкивались с проблемой одиночества. Среди старших людей в возрасте от 85 лет этот показатель был намного меньше — 39% среди опрошенных женщин и 26% среди мужчин. Поэтому местные власти придумали оригинальный способ, как помочь людям объединиться и побороть одиночество.

Интересно Не только самая красивая: какая страна лидирует в рейтинге самых безопасных для соло-туристов

"‎Скажи привет"

Во время пандемии коронавируса люди очень отдалились друг от друга. Одиночество усилилось из-за привычки поддерживать дистанцию.

Одиночество и изоляция сейчас огромные проблемы в любое время года почти в любой точке мира. Это связано со временем, в котором мы живем, с нашим стилем жизни, где мы не встречаемся друг с другом, как раньше,

— объяснил Микаэль Дален, занимающийся исследованием счастья и благополучия в Школе экономики Стокгольма.

Подтолкнуть людей к социальному взаимодействию призвана кампания "Скажи привет". В общественном транспорте звучит социальная реклама о ней, а в школах проводят специальные мастер-классы, чтобы сделать шведский город более дружественным.

Исследования показывают, что это влияет на здоровье и желание помогать окружающим. Если вы поздороваетесь со своими соседями, вы, вероятнее всего, и поможете им,

— отметил Аса Коски, работающий в муниципалитете города Лулео.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала одиночество глобальной угрозой для человечества. Еге вредное влияние равно выкуриванию 15 сигарет в день. ВОЗ даже создала международную комиссию по проблеме одиночества.

Какую страну признали самой одинокой в Европе

Жители Ирландии больше всего чувствуют одиночество среди всех стран ЕС. Здесь более 20% жителей признались, что чувствуют себя одинокими почти постоянно. Средний показатель одиночества по Европе – 13%.

Ирландия пытается помочь пожилым людям быть социально активными и продолжать общаться даже в пожилом возрасте. Для этого власти разработали план действий по борьбе с одиночеством.

Но одинокими бывают не только пожилые люди. Эта проблема касается около 24% молодых европейцев до 30 лет.