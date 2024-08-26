"Крестного отца" могут стереть с лица земли: город на Сицилии ввел туристический запрет

Сицилийский город Агридженто ввел запрет на сувенирную продукцию с мафиозной тематикой. Местные власти считают, что эта инициатива поможет создать более позитивное представление о регионе, дистанцировав его от печально известных преступных группировок.

Такое решение принял мэр Агридженто Франческо Миччике. Мэр издал новое постановление. Оно направлено создание лучшего культурного образа в глазах туристов.

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Город на Сицилии запретил сувениры на тему мафии

Полиция должна осмотреть все магазины для туристов на наличие сувениров с тематикой "мафии". Какими будут санкции для нарушителей, пока неизвестно.

Учитывая то, что продажа таких продуктов на территории Агридженто унижает местное сообщество, которое годами стремится распространять культуру законности, я приказал запретить продажу любого типа объектов, что хвалят или каким-то образом относятся к мафии и организованной преступности,

– заявил мэр.

Город известен своими связями с мафией. И сейчас итальянская полиция задерживает там людей, причастных к организованной преступности.

Агридженто готовится стать культурной столицей Италии

Агридженто, расположенный в южном регионе Сицилии, может похвастаться множеством культурных достопримечательностей и историческим наследием, которое выходит за рамки его ассоциаций с Коза Нострой. Город известен своей Долиной храмов, которая с 1997 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этой замечательной археологической зоне есть многочисленные храмы, которые датируются 5 веком до н.э. – временем, когда Сицилия была древнегреческой колонией.

В сельской местности Сицилии влияние организованной преступности остается серьезной проблемой. Недавно местные правоохранительные органы арестовали 7 человек, связанных с незаконными сделками между мафиози и политиками.

Сувенирные магазины пользуются этим, продавая различные товары, в частности магниты, статуэтки и брелоки с символикой "мафии". На этих предметах часто изображены сицилийцы в традиционном наряде и с оружием лупари. Однако, мэр выступает за изъятие таких памятных вещей из продажи.

Агридженто делает эти шаги для улучшения своего имиджа, готовясь к тому, чтобы стать культурной столицей Италии в 2025 году.