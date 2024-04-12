Норвежский город хочет принимать только украинцев: почему это запретили

Норвежский город Драммен, расположенный неподалеку от Осло, захотел принимать только беженцев из Украины. В то же время реализовать это местным властям не позволили.

Норвегия помогает украинцам в их борьбе за свою свободу. В частности, с 2022 года принимает беженцев.

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В Драммене захотели принимать только украинцев

В Драммене настолько дружелюбно относятся к украинцам, что хотят принимать только их. Это решение аргументируют тем, что именно украинцам из всех искателей временного убежища легче интегрироваться в местную жизнь.

В то же время власти страны такое решение не одобрили. Там отметили, что локально Драммен не может сам решать, кого принимать на своей территории. Такое предложение города даже немного возмутило официальное Осло.

Отмечают, что Драммен, расположен неподалеку от Осло, является наиболее мультикультурным городом Норвегии. Почти 30% местного населения (а там живут всего 120 тысяч человек) – родилось за рубежом и приехало в Драммен в поисках убежища.

Стоит заметить, что с начала полномасштабного вторжения Норвегия приняла более 70 тысяч украинцев. Большинство из них оценивают свой опыт на территории страны как положительный. Норвегия помогает украинцам бороться за свою свободу и помогает в самые трудные моменты.