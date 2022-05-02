Google и Варшавская школа экономики анонсировали бесплатный курс по онлайн-маркетингу
2 мая 2022 , 11:07Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Новая Польша
В Google объявили набор на практический курс "Умения и навыки для будущего", доступ к которому у украинцев будет бесплатным. Читайте дальше, как записаться на обучение.
Так, 8-недельный курс будут вести как специалисты компании Google, так и лекторы из Варшавской школы экономики и практики рынка. Подать заявку можно до 13 мая. Количество мест ограничено
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Что известно о курсе "Умения и навыки для будущего"
Участники программы смогут овладеть интернет-маркетингом и ведением бизнеса в сети. Учеба будет длиться восемь недель в режиме онлайн. Преподавать будут и на польском, и на украинском языках.
6 основных тем, которые раскроют на курсе от Google
- основы менеджмента и бизнеса;
- основы онлайн-маркетинга;
- использование данных в оптимизации бизнеса;
- перформанс-маркетинг на практике;
- технологические аспекты ведения бизнеса в сети;
- облачные инструменты в бизнесе и маркетинге.
Кто может присоединиться к курсу бесплатно и кого вообще не будут принимать на обучение
- Потенциальному участнику должно быть от 18 до 30 лет.
- Курс доступен для украинцев, приехавших в Польшу, независимо от предыдущего профессионального опыта.
- Участвовать в программе не могут несовершеннолетние, сотрудники маркетинговых или рекламных агентств, а также работающие по трудовому договору на неопределенный срок (umowa o pracę na czas nieokreślony).
Как присоединиться к обучению
Обучение начнется 16 мая, а подать заявку можно на двух языках (польском и украинском):
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