За бортом: туристы в Венеции не послушались гондольера и оказались в холодном канале

В итальянском городе туристы наслаждались путешествием по узким каналам на гондоле. Но прогулка закончилась раньше, чем планировалось.

Один из туристов, пытаясь сделать красивую фотографию, раскачал гондолу – в результате она перевернулась. Группа путешественников оказалась в холодной воде.

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Упали в воду из-за селфи

Туристы оказались в ледяном канале только по собственной глупости. Один из них пытался сделать эффектное фото, хотя гондольер просил его пока подождать и не расшатывать лодку.

Проезжая под низким мостом у площади Сан-Марко, мужчина попросил пассажиров оставаться на своих местах и прекратить фотографировать. Но непослушные туристы проигнорировали его слова и дорого за это поплатились. В конце концов гондола таки перевернулась вместе со всеми, кто был на борту.

Во время путешествия на лодке в Венеции не следует вставать со своих мест. Это может нарушить равновесие и туристы вместе с гондольером окажутся в воде.

Эффектную фотографию туристам сделать не удалось. Но они попали на видеокадры, которые стали популярными в тиктоке. Их сняли другие путешественники, в этот момент гулявшие по Венеции. На видео видно, как туристы цепляются за борт перевернутой гондолы или плывут к соседним лодкам.

Следует отметить, что пользователи не пожалели саркастических комментариев под этим видео.

"Это то, что происходит, когда вы не можете следовать простым инструкциям", – написал один из пользователей.

"Им сказали, что делать… Они игнорировали правила… Наслаждайтесь водичкой", – прокомментировал другой.

Венеция ввела плату за въезд: сколько стоит посещение

Кстати, часто само желание сделать впечатляющие фотографии становится причиной неприятностей или даже травм туристов. К примеру, путешественника на Мальте, который фотографировался на электросамокате, оштрафовали на 2 400 евро. Как так получилось и что именно он нарушил – читайте в материале.

В Венеции таки приняли решение ввести сбор для туристов за посещение города. Но платить нужно не каждый день. К примеру, в 2024-м плату будут взымать 29 дней в году.

Эта идея должна создать новую систему управления туристическими потоками. Плата за посещение Венеции сократит наплыв посетителей в самые популярные дни.

Стоимость за въезд в Венецию – 5 евро в день. Сбор средств будет осуществлять муниципалитет. В специальном приложении нужно будет оплатить посещение города, получить QR-код и показать его во время контроля.