Финансовая поддержка от Германии для внутренне перемещенных лиц в Украине
Так, министр развития Свенья Шульце заявила, что Германия выделит Украине дополнительно около 200 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на помощь тем украинцам, которые из-за войны вынуждены были покинуть свое жилье и искать новые дома в пределах Украины.
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Эти деньги предназначены для того, чтобы помочь перемещенным лицам в Украине и дальше иметь возможность обеспечивать себя самым необходимым,
– сказала Свенья Шульце.
Напомним, что с 1 сентября власти Германии изменили правила пребывания украинских беженцев на территории страны. Детальнее об этом можно узнать по ссылке.