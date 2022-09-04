Финансовая поддержка от Германии для внутренне перемещенных лиц в Украине

Так, министр развития Свенья Шульце заявила, что Германия выделит Украине дополнительно около 200 миллионов долларов . Эти средства будут направлены на помощь тем украинцам, которые из-за войны вынуждены были покинуть свое жилье и искать новые дома в пределах Украины.

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Эти деньги предназначены для того, чтобы помочь перемещенным лицам в Украине и дальше иметь возможность обеспечивать себя самым необходимым,

– сказала Свенья Шульце.

К слову! С 24 февраля Германия приняла уже почти миллион граждан Украины . При этом в страну продолжают прибывать украинские беженцы – в среднем более 800 человек в день.