Германия введет новый контроль на границах с Польшей и Чехией: зачем это

29 сентября 2023, 17:15
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Reuters

На этой неделе Германия введет новый контроль на границе с Польшей и Чехией. Таким образом, страны пытаются решить проблему нелегальной миграции.

Новый контроль на границах для предотвращения нелегальной миграции

О введении нового пограничного контроля на границах с Польшей и Чехией сообщил министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Она заявила, что нужно сделать больше для защиты хрупкой системы открытых границ Европейского Союза.

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Согласно официальным данным, за первые семь месяцев 2023 года в Германии количество первых запросов на предоставление убежища выросло на 78%. По данным полиции, в августе количество зарегистрированных незаконных пересечений границы с Германией достигло 14 701, что на 66% больше, чем в тот же период 2022-го.

Если нам не удастся лучше защитить внешние границы, тогда открытые границы внутри ЕС будут под угрозой,
  заявила Фезер.

По ее словам, новые меры будут направлены на контрабандистов людей, которые, по ее словам, способствовали пропуску четверти въезжающих в Германию мигрантов.

Она также добавила, что эти мероприятия будут введены совместно с Польшей и Чехией. Так, чешская полиция уже усилила выборочные проверки на границе со Словакией и на автомагистралях в направлении Германии. Германия в ближайшее время запустит свой контроль – будут проводить его в разных местах на границе.

Миграция в Германии

Отмечается, что миграция занимает важное место в повестке дня в Германии в преддверии ряда земельных выборов, на которых ультраправые надеются усилить свое влияние, начиная с выборов в Баварии и Гессене 8 октября.

В частности, муниципалитеты призвали увеличить финансирование, чтобы справиться с прибытиями. Указывают на растянутость размещения и услуг, напоминающую 2015 год, когда Германия приняла более 1 миллиона беженцев, бежавших от войны на Ближнем Востоке.

Кроме увеличения количества незаконных пересечений границы, Германия также приняла около 1 миллиона украинских беженцев за последний год. Они не включены в число запросов о предоставлении убежища, поскольку он автоматически предоставляется при подаче.

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Автор: Марта Касіянчук