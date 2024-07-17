Германия возобновит контроль на границе с Францией: что произошло

Германия планирует временно восстановить пограничный контроль с Францией. Такие меры примут для обеспечения безопасности Олимпийских игр.

Германия возобновит контроль на границе с Францией во время Олимпийских игр

Проверки собираются проводить во время всей Олимпиады (26 июля – 11 августа). Министр внутренних дел Германии также заявила, что выборочные проверки на границе продолжатся и после этого периода.

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Власти Германии будут работать вместе с Францией, чтобы все чувствовали себя в безопасности во время Олимпиады. В то же время она подчеркнула, что даже после отмены мероприятий власти продолжат проводить целенаправленный контроль,

– говорит министр.

Германия уже имела опыт введения пограничного контроля. Так, до 19 июля действует пограничный контроль с Данией, Люксембургом, Бельгией и Нидерландами. Его ввели для обеспечения безопасности Чемпионата Европы по футболу. Чемпионат закончился, поэтому и контроль скоро отменят.

До 11 ноября действует пограничный контроль с Австрией, а до 15 декабря – с Чехией, Польшей и Швейцарией.

Проверки на границе с этими четырьмя странами-членами были введены в свете Чемпионата Европы по футболу, чтобы обеспечить безопасность для всех.

Проверки будут и после отмены

После отмены мероприятия власти Германии продолжат проводить целенаправленные проверки на этих пунктах пропуска, как это было до чемпионата.

Сейчас Германия также имеет эффективный пограничный контроль с Австрией, Чехией, Польшей и Швейцарией. Мера в отношении этих стран, кроме Австрии, будет действовать до 15 декабря 2024 года. С другой стороны, 11 ноября 2024 года будет отменен контроль на границе с Австрией.