Германия упростила условия для трудоустройства иностранцев: как это повлияет на украинцев

В последнее время проблема нехватки рабочей силы в Германии обострилась. Следовательно, в стране стремятся заполнить вакансии эмигрантами. Чтобы привлечь больше рабочих из-за рубежа, власть идет на уступки иностранцам и упрощает для немецких работодателей правила оформления на работу трудовых мигрантов.

Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Прогнозируют, что нововведение будет иметь большое влияние на работников из Украины.

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Раньше перед трудоустройством иностранца немецкие работодатели обязаны были сначала предложить работу собственным гражданам, затем дать возможность трудоустроиться гражданам ЕС, и только в последнюю очередь брать на работу граждан третьих стран.

Сейчас эту процедуру можно при необходимости обходить, чем немецкие работодатели охотно пользуются.

Как облегчение требований повлияет на украинцев

Уже сейчас эксперты отмечают, что украинцы все чаще выбирают Германию, а не Польшу или Чехию. По прогнозам, ситуация будет развиваться в пользу Германии.

Все из-за больших зарплат. Ведь если в Польше украинцы могут получать 25 – 50 тысяч гривен, то в Германии их доход достигает 70 – 80 тысяч гривен. Сами поляки в среднем зарабатывают около 40 тысяч гривен, а немцы – более 130 тысяч гривен.

Недавно в интервью Bloomberg глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот заявил, что ситуация с миграцией украинцев в Германию – это серьезная угроза для Польши. Потому что польские работодатели не могут конкурировать с немецкими по уровню зарплат.

Можно предположить, что облегчение требований относительно трудоустройства работников, не являющихся гражданами стран ЕС, повлияет на уменьшение количества нелегальных работников. Потому что раньше из-за ограничений большинство украинцев работали в Германии нелегально. А это представляло для них большую опасность.

Немецкую рабочую визу получить очень сложно. Когда украинцам предлагают работать в Германии по польским или чешским рабочим визам – это нарушение законодательства ЕС и Германии. Но люди хотят зарабатывать как можно больше денег за ограниченный промежуток времени, поэтому они соглашаются на нелегальное трудоустройство. А потом жалуются, когда их депортируют, запрещают им въезд в ЕС, оставляют без денег. Но это ответственность каждого человека. Василий Воскобойник Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству

По данным Воскобойника, сейчас легально в Германии работают около 80 тысяч украинцев.

Однако, напоминает эксперт, высокие зарплаты – это не единственный критерий для выбора страны для работы. Стоит помнить, что жизнь в Германии довольно дорогая. Большинство работодателей не обеспечивают работников жильем. Поэтому следует учитывать все возможные расходы заранее.