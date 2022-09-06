Германия приостанавливает прием беженцев из Украины в большинстве регионов: названная причина

Власти Германии сообщили, что определенные регионы не будут временно принимать украинцев, которые едут в страну в поиске убежища от войны. Об ограничениях заявили несколько федеральных земель.

Так, в 12 из 16 федеральных земель Германии объявили о приостановлении приема новых беженцев из Украины. При этом, по словам немецких чиновников, в стране все же остаются большие земли, продолжающие принимать украинцев. Поэтому найти убежище вполне реально.

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Почему значительная часть земель Германии пока не будет принимать украинцев

Все из-за большого наплыва украинских беженцев и общей ситуации мировой миграции. За более чем полгода полномасштабной войны Германии приняла почти миллион граждан Украины. Кроме того, наши земляки продолжают прибывать в страну. Ежедневно немецкую границу пересекают в среднем около 900 человек.

Такой поток спровоцировал нехватку места, поэтому несколько федеральных земель выразили обеспокоенность, что вскоре достигнут предела своих возможностей, что касается приема беженцев.

Нагрузка на федеральные земли возникает из-за ситуации с беженцами из Украины и всеобщей миграции. В настоящее время также можно наблюдать рост количества прибывших с балканского направления,

– говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Германии.