10 самых плохих стран для экспатов: рейтинг возглавило популярное европейское государство

Команда InterNations провела исследование, в ходе которого опросила экспатов о том, какая, по их мнению, страна имеет худшие условия для проживания. Они указали, что наименее комфортной страной является Германия.

Справка: экспаты – люди, временно или на постоянной основе проживающие в другой стране.

Читайте также В рейтинг вошел ЛА – и он не на первом месте: лучшие и самые плохие туристические достопримечательности мира

Германия названа самой плохой страной для экспатов

В рамках исследования команда InterNations попросила экспатов оценить страну своего временного пребывания в зависимости от того, как легко там было обустроиться. Среди прочего, в опросе учитывались такие ключевые факторы как поиск жилья, бюрократия и язык. Именно эти проблемы больше всего разочаровали экспатов, переехавших в Германию.

Оказалось, что почти каждый шестой из опрошенных считает, что в Германии трудно найти жилье, тогда как более половины считают, что его трудно себе позволить. Один из них ответил: "Чтобы найти даже временное жилье, может потребоваться до трех месяцев".

Президент Германской федерации собственности Андреас Маттнер подтвердил, что страна находится в тяжелом жилищном кризисе и предупредил, что в 2024 году примерно 1,4 миллиона потенциальных арендаторов могут не найти квартиру в Германии. Потому правительство страны призывают сосредоточиться на жилищном строительстве.



Германия находится в тяжелом жилищном кризисе / Фото UnSplash

Отмечается, что в Германии очень высок процент арендаторов, и только у 50% немцев есть собственное жилье. Рынок аренды может быть конкурентоспособным, особенно в крупных городах страны. Чтобы подать заявку на аренду недвижимости в стране, экспатам нужно предоставить подтверждение своих доходов и кредитный отчет.

Что касается языка, то в этом рейтинге Германия также потеряла позиции, поскольку почти половина мигрантов считают, что в этой стране тяжело жить без знания государственного языка. Также большинство опрошенных утверждают, что этот язык трудно выучить.

Кроме того, экспаты жалуются на бюрократию в Германии – более половины из них предстали перед трудностями при общении с местными властями. Многие важные документы обрабатываются в стране в бумажном, а не в цифровом виде, что серьезно замедляет процессы.

Я действительно ненавижу германскую бюрократию. Особенно то, что ничего не оцифровано! Нужна целая вечность, чтобы связаться с любым из местных органов власти, чтобы обсудить вид на жительство и т.д.,

– пожаловался экспат из Польши.

Как известно, в Германии по состоянию на начало 2023 года проживало 900 тысяч украинских беженцев. Сейчас немецкие федеральные земли переполнены и большинство из них не принимают новых прибывших.

10 самых плохих стран для экспатов