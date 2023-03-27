10 самых плохих стран для экспатов: рейтинг возглавило популярное европейское государство

27 марта 2023, 17:00
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Источник:

Visit Ukraine

Команда InterNations провела исследование, в ходе которого опросила экспатов о том, какая, по их мнению, страна имеет худшие условия для проживания. Они указали, что наименее комфортной страной является Германия.

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Германия названа самой плохой страной для экспатов

В рамках исследования команда InterNations попросила экспатов оценить страну своего временного пребывания в зависимости от того, как легко там было обустроиться. Среди прочего, в опросе учитывались такие ключевые факторы как поиск жилья, бюрократия и язык. Именно эти проблемы больше всего разочаровали экспатов, переехавших в Германию.

Оказалось, что почти каждый шестой из опрошенных считает, что в Германии трудно найти жилье, тогда как более половины считают, что его трудно себе позволить. Один из них ответил: "Чтобы найти даже временное жилье, может потребоваться до трех месяцев".

Президент Германской федерации собственности Андреас Маттнер подтвердил, что страна находится в тяжелом жилищном кризисе и предупредил, что в 2024 году примерно 1,4 миллиона потенциальных арендаторов могут не найти квартиру в Германии. Потому правительство страны призывают сосредоточиться на жилищном строительстве.


Германия находится в тяжелом жилищном кризисе / Фото UnSplash

Отмечается, что в Германии очень высок процент арендаторов, и только у 50% немцев есть собственное жилье. Рынок аренды может быть конкурентоспособным, особенно в крупных городах страны. Чтобы подать заявку на аренду недвижимости в стране, экспатам нужно предоставить подтверждение своих доходов и кредитный отчет.

Что касается языка, то в этом рейтинге Германия также потеряла позиции, поскольку почти половина мигрантов считают, что в этой стране тяжело жить без знания государственного языка. Также большинство опрошенных утверждают, что этот язык трудно выучить.

Кроме того, экспаты жалуются на бюрократию в Германии – более половины из них предстали перед трудностями при общении с местными властями. Многие важные документы обрабатываются в стране в бумажном, а не в цифровом виде, что серьезно замедляет процессы.

Я действительно ненавижу германскую бюрократию. Особенно то, что ничего не оцифровано! Нужна целая вечность, чтобы связаться с любым из местных органов власти, чтобы обсудить вид на жительство и т.д.,
– пожаловался экспат из Польши.

Как известно, в Германии по состоянию на начало 2023 года проживало 900 тысяч украинских беженцев. Сейчас немецкие федеральные земли переполнены и большинство из них не принимают новых прибывших.

10 самых плохих стран для экспатов

  1. Германия,
  2. Япония,
  3. Китай,
  4. Кувейт,
  5. Италия,
  6. Греция,
  7. Вьетнам,
  8. Чехия,
  9. Франция,
  10. Мальта.
Автор: Марта Касіянчук