Возможно мошенничество с выплатами: в Германии подозревают десятки украинцев

Украинских беженцев, получающих помощь в Германии, заподозрили в мошенничестве с выплатами. Немецкие правоохранители расследуют около 150 подобных дел.

Специальные проверки стали выявлять случаи мошенничества беженцев с социальными выплатами. В Германии узнали, что 52 украинца зарегистрированы в других странах ЕС, а некоторые получали социальную помощь дважды.

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Получали выплаты дважды

В немецком районе Ильм в Тюрингии расследуют 150 таких дел. Здесь зарегистрировано более 2 400 украинских беженцев. Из них 1 574 получают соцвыплаты – материальную помощь, обеспечение жильем, уход за детьми, языковые курсы и медицинское обслуживание.

Но местные иммиграционные органы узнали, что 52 человека среди них зарегистрированы и в других странах Евросоюза. В районном управлении обнаружили, что 23 украинца получали соцвыплаты от двух государств одновременно.

Упомянутым лицам аннулировали вид на жительство. Также им перестали выплачивать пособие. Более того, полученные средства мошенникам придется вернуть. Против 23 украинцев, получавших двойные выплаты, откроют производство за нарушение закона об иностранцах и социальном мошенничестве.

Проверки продолжаются

Всего сейчас рассматриваются 150 случаев с украинцами, которые касаются возможного мошенничества с соцвыплатами. Об этом сообщила руководительница района Ильм Петра Эндерс.

После того, как чиновники из Ильма зафиксировали случаи мошенничества с выплатами, они сообщили об этом Федеральному ведомству по делам миграции и беженцев. Глава иммиграционной службы Йорг Людвиг подтвердил, что есть случаи, когда действительно беженцы регулярно ездят в другие страны ЕС на несколько дней, а затем возвращаются в Германию.

Чиновник отметил, что в районном управлении была создана оперативная группа, чтобы отслеживать такие манипуляции в будущем. Теперь они имеют доступ к центральной базе данных и могут проверить, зарегистрирован ли человек в других странах Евросоюза.

ЕС предлагает продлить временную защиту для украинцев

Европейский Союз планирует продолжить действие временной защиты украинцев до марта 2025 года. Соответствующее предложение появилось на официальном сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссия предлагает продлить срок временной защиты для украинцев с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года. Далее это решение должен рассмотреть Совет ЕС.