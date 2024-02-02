Поезда не ездят, трамваи – стоят: как живет Германия в условиях масштабной забастовки

В Германии по состоянию на 2 февраля продолжается масштабная забастовка. Во многих городах остановился общественный транспорт.

Германия продолжает жить в условиях забастовки. Сообщают, что ее последствия уже почувствовали миллионы людей в 80 городах (15 федеральных земель). По данным местных СМИ, привычный ритм жизни сохранился только в Баварии.

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Общественный транспорт – остановился

На территории страны фактически замер общественный транспорт. Автобусы остановились, трамваи не ездят. Нельзя воспользоваться даже паромами. Людям, которым нужно добраться на работу или по делам, рекомендуют воспользоваться велосипедами. В крупных городах Германии – страшные пробки.

Отмечают, что работники транспортной сферы борются за лучшие условия труда, а также – повышение зарплат.

Участие в забастовке приняли почти все крупнейшие транспортные компании Германии. Кроме того, сообщают, что к протесту присоединится также по меньшей мере один аэропорт – в Гамбурге. В то же время пассажиров призывают не волноваться: приложат все усилия, чтобы рейсы проходили в нормальном режиме.

Напомним, что накануне, 1 февраля, в Германии состоялась масштабная забастовка работников службы безопасности аэропортов. Авиакомпаниям пришлось отменить более 100 рейсов.

Местные жители шутят в сети, что как будто телепортировались на десятки, а то и сотни лет в прошлое.