В Германии легально работает мизерный процент украинцев

После ослабления карантина в Германии в страну на работу отправилось немалое количество украинских рабочих. Правда, процент людей, которые работают в стране легально, ничтожен.

Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

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Легально работают лишь 10%

По словам Воскобойника, официально в Германии работают 80 тысяч украинцев, а это – лишь 10% от общего количества работников. Он объяснил это тем, что в последние месяцы ситуация кардинально меняется.

Раньше в Германии действовали жесткие правила: чтобы нанять иностранца, работу сначала нужно было предложить немцам, потом гражданам стран ЕС, и только тогда очередь доходила до украинцев. Сейчас же можно сразу нанимать иностранца, если у работодателя есть такая необходимость.

Как легально работать в Германии

Как пояснил Василий Воскобойник, для этого нужно получить немецкую рабочую визу. Получить ее – задача не из легких, ведь украинец должен выучить немецкий язык и подтвердить знания сертификатом.

Уровень владения языком должен быть не менее В1 – В2 – это свободный разговорный и письменный немецкий. Кроме того, на работу берут только квалифицированных сотрудников.

Также для получения рабочей визы нужно подтвердить свою специальность и нострифицировать диплом.

Немецкую рабочую визу получить очень сложно. Но люди хотят зарабатывать как можно больше денег за ограниченный промежуток времени, поэтому они соглашаются на нелегальное трудоустройство. А потом жалуются, когда их депортируют, запрещают им въезд в ЕС, оставляют без денег,

– отметил Воскобойник.

Добавим, что немецкий рынок труда страдает от недостатка работников. Не хватает представителей разных профессий, в частности медсестер и ученых. Это связывают с тем, что 2021 количество лиц трудоспособного возраста в Германии уменьшится на 150 тысяч человек. А в последующие годы ожидают еще более драматичной ситуации.