Немецкие компании остро нуждаются в иностранных работниках: кого ищут чаще всего
Источник:Schengen Visa Info
Сейчас Германия переживает острую нехватку квалифицированных специалистов. Так что в Министерстве труда предлагают ввести новую упрощенную схему трудоустройства для иностранцев.
Так, власти Германии работают над созданием "карты возможностей" касаемо трудоустройства, и они будут выдаваться по упрощенной системе. Иностранцы, которые будут отвечать по крайней мере трем из четырех критериев, получат эту "карту возможностей" и смогут приехать в Германию на работу.
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Требования к иностранцам, претендующим получить "карту возможностей"
- Заявитель должен быть моложе 35 лет;
- Иметь высшее образование;
- Иметь не менее трех лет опыта работы в определенной сфере;
- Знание языка или если раньше был в Германии.
Нам нужно больше иммиграции. Для этого будет представлен современный иммиграционный закон уже осенью. Мы вводим "карту возможностей" с прозрачной системой баллов, чтобы люди, в которых нуждается наша страна, могли легче к нам приехать,
– сказал министр труда Хубертус Хайль.
В каких работниках больше всего нуждается Германия
Согласно ежегодному опросу Ifo Business, в конце лета в Германии зафиксировали рекордную нехватку квалифицированных рабочих. Дефицит коснулся почти половины местных компаний. Следовательно, многие сферы значительно пострадали, и сейчас в стране нужны специалисты во многих отраслях:
- поставщики услуг – 54,2% компаний сообщили о нехватке квалифицированных рабочих;
- индустрия размещения и мероприятий – около 64% нехватки сотрудников;
- склады и хранение продукции – 62,4%;
- производственный сектор – 44,5%;
- производство пищевых продуктов – 58,1%;
- производство оборудования для обработки данных и изделий из металла – 57%;
- розничные предприятия – 41,9%;
- строительные компании – 39,3%;
- оптовики – 36,3%.