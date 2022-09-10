Немецкие компании остро нуждаются в иностранных работниках: кого ищут чаще всего

Сейчас Германия переживает острую нехватку квалифицированных специалистов. Так что в Министерстве труда предлагают ввести новую упрощенную схему трудоустройства для иностранцев.

Так, власти Германии работают над созданием "карты возможностей" касаемо трудоустройства, и они будут выдаваться по упрощенной системе. Иностранцы, которые будут отвечать по крайней мере трем из четырех критериев, получат эту "карту возможностей" и смогут приехать в Германию на работу.

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Требования к иностранцам, претендующим получить "карту возможностей"

Заявитель должен быть моложе 35 лет;

Иметь высшее образование;

Иметь не менее трех лет опыта работы в определенной сфере;

Знание языка или если раньше был в Германии.

Нам нужно больше иммиграции. Для этого будет представлен современный иммиграционный закон уже осенью. Мы вводим "карту возможностей" с прозрачной системой баллов, чтобы люди, в которых нуждается наша страна, могли легче к нам приехать,

– сказал министр труда Хубертус Хайль.

В каких работниках больше всего нуждается Германия

Согласно ежегодному опросу Ifo Business, в конце лета в Германии зафиксировали рекордную нехватку квалифицированных рабочих. Дефицит коснулся почти половины местных компаний. Следовательно, многие сферы значительно пострадали, и сейчас в стране нужны специалисты во многих отраслях: