Генконсульство Украины во Вроцлаве начинает прием граждан: с какой даты

Открытие консульства во Вроцлаве с нетерпением ждут многие украинцы, живущие вблизи Вроцлава, Познани, Ополе и Зеленой Гуры. Однако ранее сообщалось, что процессы задерживаются.

Генконсульство Украины во Вроцлаве, которое должно обслуживать 4 воеводства, планировали открыть еще в прошлом году. Однако задержка произошла из-за того, что затянулись ремонтные работы.

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Когда заработает дипломатическое учреждение

Наконец-то представители консульства сообщили на своей странице в фейсбуке, что дипломатическое учреждение начнет прием граждан с 17 января 2022 года. Работа пока что будет вестись в тестовом режиме.

Из-за карантинных ограничений будущих посетителей попросили заранее занимать очередь в режиме онлайн. Перед записью следует ознакомиться с перечнем необходимых документов.

Напоминаем, что учреждение расположено по адресу: улица Нанкера, 7. Открытие Генерального консульства Украины во Вроцлаве актуально для жителей воеводств:

Великопольского;

Любушского;

Нижнесилезского;

Опольского.

Полный текст публикации Генконсульства Украины во Вроцлаве

Уважаемые граждане Украины!

С радостью сообщаем, что с 17 января 2022 года Генеральное консульство Украины во Вроцлаве начинает прием граждан в тестовом режиме.

В пределах имеющихся возможностей, на начальном этапе будут совершаться консульские действия по вопросам гражданства, нотариата, требований документов.

Категории консульских услуг будут постепенно расширяться в зависимости от подключения Генконсульства к соответствующим государственным регистрационным системам.

Из-за карантинных ограничений в Польше прием граждан будет осуществляться исключительно по предварительной записи через онлайн-очередь. Перед записью рекомендуем ознакомиться с перечнем необходимых документов по ссылке.