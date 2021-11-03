Генеральное консульство во Вроцлаве наконец-то получило помещение: когда оно начнет работу
Источник:Посольство Украины в Польше
В скором времени в Польше появится уже пятое украинское дипломатическое учреждение. В этот раз квалифицированную помощь стационарно смогут получить трудовые мигранты, живущие во Вроцлаве.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Генеральное консульство во Вроцлаве приступит к полноценной работе до конца 2021 года.
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Точную дату министр, к сожалению, не смог озвучить. Однако Кулеба заверил, что открытие Генерального консульства Украины во Вроцлаве уже вышло на финишную прямую.
Консульство наконец-то получило помещение
28 октября посол Украины в Польше и президент Вроцлава подписали официальный договор о передаче в пользование помещения для Генконсульства.
Руководителя учреждения я уже назначил, и к концу года Генконсульство начнет полноценную работу в интересах украинских граждан и компаний,
– рассказал Кулеба.
Министр отметил, что это не последнее новое дипломатическое учреждение Украины, которое планируется открыть в ближайшее время.
Подписание соглашения мэром Вроцлава и послом Украины / Фото посольства Украины в Польше
Заметим, что во Вроцлаве проживает более 100 тысяч украинцев. Открытие в польском городе украинского консульства поможет укрепить отношения между странами.
На сегодняшний день в Польше функционирует консульский отдел при посольстве Украины в Варшаве, генконсульства в Кракове и Люблине, консульство в Гданьске и 11 почетных консульств в разных регионах страны.
В чем разница между посольством и консульством.
В то время как посольство занимается решением политических вопросов (переговоры, сбор информации о стране пребывания), консульство:
- осуществляет контакты с местными властями,
- занимается обслуживанием граждан и решением их проблем в рамках законодательства,
- опекается оформлением документов (визы, паспорта, нотариальные документы, справки).