Где жители Варшавы покупают свежие овощи и фрукты: 4 самых популярных рынка
Источник:Surojadek
В разгар сезон летних ягод, фруктов и овощей. И если вы сейчас находитесь в Варшаве, тогда ловите список рынков, где можно не только купить все самое свежее, но и поторговаться с местными фермерами.
Так, несмотря на большой выбор продуктов в польских супермаркетах, многие любят закупаться на рынках. Особенно если речь заходит за сезонные овощи и фрукты.
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Продуктовые рынки в Варшаве: список локаций
- Hala Mirowska. Этот рынок популярен среди местных жителей. Здесь огромный выбор сезонных фруктов и овощей.
Где: Mirowski, 1
График работы: понедельник – пятница: с 7:00 до 20:00, в субботу с 7:00 до 18:00
- BioBazar. Настоящий рай для любителей здорового питания, где продаются только органические продукты.
Где: ул. Żelazna, 51/53
График работы: вторник – пятница: с 10:00 до 18:00, в субботу с 7:30 до 16:00
- На Forteca Kregliccy можно найти сыр, мясо и даже мед из пасеки.
Где: ул. Zakroczymska, 12
График работы: среда с 8:00 до 16:00
- Targowisko Konstancin-Jeziorna. Здесь местные фермеры продают собственно выращенные груши и яблоки. Цены достаточно демократичные.
Где: aleja Wojska Polskiego, 28 – 30
График работы: каждую среду с 6:00 до 12:00, а субботами – с 5:30 до 13:30.
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