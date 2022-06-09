Где жители Варшавы покупают свежие овощи и фрукты: 4 самых популярных рынка

В разгар сезон летних ягод, фруктов и овощей. И если вы сейчас находитесь в Варшаве, тогда ловите список рынков, где можно не только купить все самое свежее, но и поторговаться с местными фермерами.

Так, несмотря на большой выбор продуктов в польских супермаркетах, многие любят закупаться на рынках. Особенно если речь заходит за сезонные овощи и фрукты.

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Продуктовые рынки в Варшаве: список локаций

Hala Mirowska. Этот рынок популярен среди местных жителей. Здесь огромный выбор сезонных фруктов и овощей.

Где: Mirowski, 1

График работы: понедельник – пятница: с 7:00 до 20:00, в субботу с 7:00 до 18:00

BioBazar. Настоящий рай для любителей здорового питания, где продаются только органические продукты.

Где: ул. Żelazna, 51/53

График работы: вторник – пятница: с 10:00 до 18:00, в субботу с 7:30 до 16:00

На Forteca Kregliccy можно найти сыр, мясо и даже мед из пасеки.

Где: ул. Zakroczymska, 12

График работы: среда с 8:00 до 16:00

Targowisko Konstancin-Jeziorna. Здесь местные фермеры продают собственно выращенные груши и яблоки. Цены достаточно демократичные.

Где: aleja Wojska Polskiego, 28 – 30

График работы: каждую среду с 6:00 до 12:00, а субботами – с 5:30 до 13:30.

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