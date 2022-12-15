Где в Праге покататься на санках: 5 лучших локаций

Снег в Праге – это редкость, поэтому лучше ловить возможность прокатиться на санках. А поскольку Чехию сейчас засыпает снегом, ловите список горок в пределах столицы, где можно провести время с детьми.

Сегодня санки – один из самых популярных зимних видов спорта в Чехии, а не только детские развлечения. Современные трассы позволяют получать удовольствие от катания с горок и взрослых. Так, например, одна уникальная естественная санная трасса достигает четырех километров. И сегодня выясним, где можно прокатиться на санках в пределах Праги.

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5 лучших мест в Праге для катания на санках

Петршин (Petřín)

Одно из самых популярных мест для катания на санках в Праге. Но следует учитывать, что далеко не весь парк подходит для этой зимней забавы. Ищите специальные знаки, указывающие, где катание на санках разрешено, а где – запрещено. Ограничения введены для защиты зеленых насаждений.

Центральный парк на Йижаке (Centrální park na Jižáku)

Еще одно место, где вы можете весело провести время с детьми зимой – это Central Park в районе Йижни Город (Jižní mesto). Холмы, которые сейчас покрыты снегом, появились в конце 1970-х годов во время продолжения линии пражского метро C. Они остались после строительства станций "Опатов" и "Хайе".

Катание на санках – один из самых популярных зимних видов спорта в Чехии / Фото unsplash

Обсерватория Ďáblická (Ďáblická hvězdárna)

Еще один вариант – холм Na Vyhlídce высотой 328 метров, расположенный в лесном массиве Ďáblický Háj. Недалеко находится обсерватория, построенная в 1955 – 1958 годах.

Долина Богницы (Bohnické údolí)

В долине Богницы любителей зимних забав ждет 800-метровая трасса. Можно спуститься на санках от начальной школы прямо к Влтаве.

Природная достопримечательность Modřanská rokle

Одно из лучших мест для катания на санках расположено на юге Праги. От начальной школы вы сможете спуститься на санках до самой Либусской дамбы, а затем вернуться к стартовой точке автобусом.