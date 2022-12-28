Где в Кракове можно сдать елку после праздников: адреса пунктов приема

Как правильно утилизировать живую елку в Польше? Рассказываем на примере Кракова, что делать с новогодним деревом после зимних праздников.

Так, если вы устанавливали в Польше живую елку или украшали дома хвойное дерево в горшке, то после Рождества им можно дать вторую жизнь. Управление зеленых насаждений Кракова призывает не выбрасывать его на свалку после праздников, а сдать в соответствующие пункты приема.

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Куда можно сдать елку в Кракове

В городе до 17 февраля будут собирать живые елки в горшках. Во время акции деревца можно отнести к Городскому управлению зеленых насаждений по двум адресам:

ul. Za Torem, 22 – елку следует оставить перед воротами в определенном месте;

– елку следует оставить перед воротами в определенном месте; ul. Tadeusza Ptaszyckiego, 6 – елку нужно оставить перед домом Halą Sportowo-Widowiskową Hutnik Kraków / Suche Stawy.

Все собранные новогодние деревца обретут вторую жизнь – их высадят в краковских лесах. Следует помнить, что елка, за которой правильно ухаживают дома, имеет больше шансов приняться среди дикой природы после Рождества. Для этого не стоит держать елку у батареи. Также ее нужно регулярно подливать.