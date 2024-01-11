Все из-за забастовок: в каких странах отменят авиа и железнодорожные рейсы в январе

После перерыва, связанного с новогодними праздниками, в Европе наблюдается всплеск стачек среди работников транспортной отрасли. Протесты в аэропортах и железных дорогах нарушают мобильность во многих странах.

Поэтому январь может являться испытанием для путешественников. Узнайте подробнее, в каких странах ЕС забастовки будут мешать поездкам.

Читайте также Тревожное небо: на каких авиамаршрутах чаще всего бывает турбулентность и стоит ли ее бояться

Где состоятся забастовки в январе 2024 года?

В Германии массово отменяются рейсы

10 января в ФРГ начался длительная трехдневная забастовка, организованная профсоюзом машинистов Германии (GDL) по недоразумению с Deutsche Bahn относительно условий труда и оплаты труда. Машинисты грузового и пассажирского транспорта выражают свои протесты.

В течение периода забастовки с 10 по 12 января Deutsche Bahn упразднила около 80% дальних поездов, однако будут доступны некоторые региональные и междугородные поезда, а также электрички близкого сообщения S-Bahn.

Пассажиров призывают воздержаться от путешествий на этот период, а приобретенные билеты будут действительны на предстоящие рейсы после завершения забастовки.

Также в Германии 8 января забастовку устроили и фермеры. Немецкие водители предупреждают о невозможности движения, а часть детей не смогла попасть в школы. Ассоциация фермеров организовала масштабную акцию протеста, которая продлится до 15 января, завершившись митингом в столице страны Берлине.

Протесты в европейских аэропортах

В Испании да Италии в аэропортах пройдут протесты. Сотрудники службы безопасности аэропорта Аликанте-Эльче планируют забастовку до 14 января с регламентированными перерывами в установленные часы, что может повлиять на контроль безопасности и обработку багажа.

Где состоятся забастовки в январе 2024 года / Фото Unsplash



В Италии 24 января запланирована общенациональная забастовка общественного транспорта, которая охватит метро, автобусы и трамваи. Также ожидаются задержки и отмена авиарейсов из-за забастовки авиадиспетчеров с 13:00 до 17:00.

Ожидаются забастовки во Франции

Французские железнодорожные профсоюзы SudRail и CGT des Cheminots, хотя воздержались от стачек во время рождественских праздников, могут возобновить протесты после окончания сезона отпуска из-за споров по оплате труда работников.

Напомним, ранее самая большая в мире платформа для путешественников TripAdvisor назвала самые трендовые туристические направления на 2024 год. Результаты сделаны на основе данных Travellers Choice Awards. В топе наиболее трендовых направлений доминируют страны Азии и Южной Америки. С рейтингом можно ознакомиться по ссылке в материале!