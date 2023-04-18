Какие работы наиболее распространены в Польше среди украинских беженцев: список

Обратите внимание Как податься на карту побыту в Польше 2023: полезные советы

Половина работников Украины устроились на работу, связанную с физическими нагрузками. В частности:

в сфере услуг – 37%;

– 37%; на промышленных предприятиях – 34%;

– 34%; в транспортной отрасли, логистике – 15%;

– 15%; в торговле – 7%;

– 7%; на строительстве – 7%.

Среди работников сферы услуг больше всего людей заняты в гостиничном бизнесе, гастрономии, административных услугах и вспомогательной деятельности, например в клининговых компаниях, агентствах временного труда.

Более 80% украинцев, приехавших в Польшу после российского вторжения, раньше здесь не работали. И в большинстве своем не владели польским языком, поэтому чаще всего брались за физическую работу, поскольку такие вакансии обычно не требуют знания языка и опыта,

– говорит директор департамента международной рекрутации EWL Марцин Колодзейчик.

Согласно исследованиям EWL, работу в сфере услуг чаще всего выбирали беженцы, работавшие в этой сфере и в Украине, но также и высококвалифицированные специалисты.

В то же время к концу 2022 года в Польше все меньше компаний заявляли о планах увеличить количество работников. Вероятно, это связано с замедлением экономики и тем, что украинцы восполнили дефицит персонала в стране.

Дефицит работников в определенных отраслях все еще есть

Хотя украинцы удовлетворили спрос на работников в сфере услуг и на производстве, острая нехватка персонала ощущается в транспортной и строительной отраслях Польши. На такую работу нужны мужчины.

Кроме того, стране не хватает около 150 000 профессиональных водителей.

Отметим, данные министерства семьи и социальной политики свидетельствуют о том, что уже более миллиона беженцев из Украины трудоустроены в Польше по упрощенной схеме – без получения специальных разрешений, имея только PESEL UKR.