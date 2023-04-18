Какие работы наиболее распространены в Польше среди украинских беженцев: список
Соседняя Польша приняла самое большое количество украинских беженцев с начала полномасштабной войны в Украине. Украинцы активно интегрируются в общество, в частности, трудоустраиваются.
Только с марта по декабрь 2022 года предприниматели подали 784,5 тысячи заявлений на поручение работы украинцам на условиях упрощенного доступа к рынку труда. Кстати, во многих областях деятельности беженцы восполнили дефицит персонала в Польше. Об этом сообщили эксперты миграционной платформы EWL.
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Где работают украинские беженцы в Польше
Половина работников Украины устроились на работу, связанную с физическими нагрузками. В частности:
- в сфере услуг – 37%;
- на промышленных предприятиях – 34%;
- в транспортной отрасли, логистике – 15%;
- в торговле – 7%;
- на строительстве – 7%.
Среди работников сферы услуг больше всего людей заняты в гостиничном бизнесе, гастрономии, административных услугах и вспомогательной деятельности, например в клининговых компаниях, агентствах временного труда.
Более 80% украинцев, приехавших в Польшу после российского вторжения, раньше здесь не работали. И в большинстве своем не владели польским языком, поэтому чаще всего брались за физическую работу, поскольку такие вакансии обычно не требуют знания языка и опыта,
– говорит директор департамента международной рекрутации EWL Марцин Колодзейчик.
Согласно исследованиям EWL, работу в сфере услуг чаще всего выбирали беженцы, работавшие в этой сфере и в Украине, но также и высококвалифицированные специалисты.
В то же время к концу 2022 года в Польше все меньше компаний заявляли о планах увеличить количество работников. Вероятно, это связано с замедлением экономики и тем, что украинцы восполнили дефицит персонала в стране.
Дефицит работников в определенных отраслях все еще есть
Хотя украинцы удовлетворили спрос на работников в сфере услуг и на производстве, острая нехватка персонала ощущается в транспортной и строительной отраслях Польши. На такую работу нужны мужчины.
Кроме того, стране не хватает около 150 000 профессиональных водителей.