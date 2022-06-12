Где в Праге покупаться и позагорать летом: список городских бассейнов и пляжей
Источник:Prague Stay
На предстоящую неделю, 13 – 19 июня, синоптики обещают жаркую погоду в Праге. На днях температура воздуха прогреется до +30. Где и как спасаться от такой жары?
Лучшая идея – наслаждаться теплыми днями и принимать солнечные ванны у бассейна или какого-нибудь озерца, ведь сезон купания уже давно смело можно открывать. Мы подготовили подборку пражских бассейнов и пляжей, где можно отдыхать прямо в городе.
Стоит знать Украинские беженцы в Германии: какую денежную помощь выделяет государство и как там найти работу
Где отдохнуть у воды в Праге
Petynka
50-метровый бассейн, несколько лет назад капитально отремонтированный. При необходимости вода в нем подогревается. На территории есть водная горка, детская площадка, спортивная площадка для пляжного волейбола, настольный теннис, ресторан.
- График работы: ежедневно с 07:00 до 21:00
- Стоимость входа: 180 крон для взрослого, взрослый + ребенок – 250 крон
- Адрес: Otevřená 1072/4, 169 00 Praha 6
Бассейн Petynka / Фото newsbeezer
Водный стадион Podolí
В распоряжении посетителей 2 бассейна под открытым небом. Один из них 33-метровый с подогревом, а другой – 50-метровый без подогрева. Есть также достаточно места для любителей позагорать.
- График работы: ежедневно с 06:00 до 21:45
- Стоимость входа: от 180 крон для взрослого и от 140 для ребенка (цена зависит от времени посещения)
- Адрес: Podolská 74, Praha 4
Водный стадион Podolí / Фото prague
Aquapalace Praha
Огромный аквапарк в Праге, который может похвастаться самой длинной водной горкой в Чехии. Здесь множество разных аттракционов, правда, такой отдых уже не из бюджетных.
- График работы: по будням с 10:00 до 22:00, по выходным с 09:00 до 22:00
- Стоимость входа: 999 крон для взрослых и 799 крон для детей на целый день
- Адрес: Pražská 138, Čestlice, Praha – východ
Aquapalace Praha / Фото kudyznudy
Хостиваржкое водохранилище
Песчаный пляж с игровой площадкой. Территория оборудована туалетами и душами. Недалеко находятся также нудистский пляж.
- График работы: с 9:00 до 20:00
- Стоимость входа: на обычный пляж вход бесплатный, на нудистский – 60 крон в день
- Адрес: K Jezeru, Praha 10
Хостиваржкое водохранилище / Фото prague
Водохранилище Джан
Открытое водохранилище с песчаным и травяным пляжами. Рядом можно перекусить фастфудом.
- График работы: с 9:00 до 21:00
- Стоимость входа: 50 крон в день
- Адрес: Nad Lávkou 5, Praha 6
Водохранилище Джан / Фото gazeta