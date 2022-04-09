Где и как поселиться в Барселоне: советы для украинцев, ищущих убежища в Испании

Страны Европы с начала войны принимают на своих территориях беженцев из Украины. И Испания – не исключение. Сегодня же рассмотрим возможные варианты размещения в Барселоне.

С 24 февраля Испания предоставляет убежища украинцам на фоне войны. В стране наши граждане могут легально жить, работать, получать образование и медицинскую помощь.

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Консультант по иммиграции в Испанию Алина Кабакова собрала полезную информацию, где можно остановиться в Барселоне.

Где и как можно поселиться в Барселоне: 5 вариантов

По приезду в Испанию, а именно – в Барселону, обратитесь в Красный Крест по адресу Fira Barcelona, ​​7-й павильон. Но стоит иметь в виду, если вы попросите жилье, вас могут поселить в любой точке страны – и на севере, и на юге.

по адресу Fira Barcelona, ​​7-й павильон. Но стоит иметь в виду, если вы попросите жилье, вас могут поселить в любой точке страны – и на севере, и на юге. Если Красный Крест не работает (он открыт с 09:00 до 21:00), вы можете обратиться в круглосуточный социальный центр . Он расположен на Passatge Dos de Maig, 17.

. Он расположен на Passatge Dos de Maig, 17. Кроме этого, украинских беженцев принимают испанские семьи . Сейчас испанцы по всей стране предлагают свои квартиры и дома нуждающимся в убежище. Некоторые благотворительные организации предлагают бесплатные вывозные рейсы и размещения, например: Host4Ukraine или Tuakogida Ucrania.

. Сейчас испанцы по всей стране предлагают свои квартиры и дома нуждающимся в убежище. Некоторые благотворительные организации предлагают бесплатные вывозные рейсы и размещения, например: или Остановиться можно у ваших знакомых или родственников . Несмотря на то, что вы въехали в страну как беженец, вам необязательно жить в доме от Красного Креста. Это не помешает податься на временную защиту.

. Несмотря на то, что вы въехали в страну как беженец, вам необязательно жить в доме от Красного Креста. Это не помешает податься на временную защиту. Если вам разрешает бюджет, вы можете самостоятельно найти и арендовать жилье. Однако в Барселоне это всегда было еще тем квестом. Вам нужно показать документы, доказывающие вашу платежеспособность, а также оплатить первый месяц аренды, залог на 2 – 3 месяца и оплатить 10% годового платежа агентству недвижимости.

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