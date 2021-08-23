Где в Польше живут по-богатому: рейтинг городов, гмин, поветов и воеводств

Польское издание Wspólnota проанализировало доходы всех гмин, поветов, городов и поселков республики за 2020 год. На основе этих данных был составлен рейтинг самых богатых регионов Польши.

Самая богатая гмина расположена в Лодзинском воеводстве, а самый богатый воеводский центр – Варшава. Лидирует в рейтинге повет, расположенный в Мазовецком воеводстве.

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Самые богатые воеводства по уровню дохода на 1 человека:

Мазовецкое (449 злотых). Куявско-Поморское (330 злотых). Великопольское (328 злотых). Западнопоморское(324 злотых). Свентокшиское (316 злотых). Подляское (315 злотых). Нижнесилезское (314 злотых). Поморское (311 злотых). Подкарпатское (308 злотых). Любуское (305 злотых).

Самым большим сюрпризом стало высокое место в рейтинге Подляского воеводства. Это связано прежде всего с тем, что в 2020 году там собрали рекордное количество налога CIT – от индивидуальной хозяйственной деятельности.

Самые богатые воеводские центры (города) по уровню дохода на 1 человека:

Варшава (7 607 злотых). Ополе (7 127 злотых). Познань (6 088 злотых). Вроцлав (6 078 злотых). Гданьск (5 908 злотых). Катовице (5 907 злотых). Краков (5 863 злотых). Жешов (5 589 злотых). Ольштын (5 486 злотых). Щецин (5 301 злотый).

По сравнению с предыдущим рейтингом издания, из топ-10 сместилась Зеленая Гура, которую заменил Щецин. Кроме этого, в тройку лидеров попала Познань, вытеснив Вроцлав на низшую ступень.

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Самые богатые города с правами поветов по уровню дохода на 1 человека:

Сопот (7 869 злотых). Полоцк (6 887 злотых). Гливице (6 540 злотых). Кросно (6 540 злотых). Домброва-Гурнича (5 736 злотых). Новы Сонч (5 623 злотых). Остроленка (5 538 злотых). Конин (5 528 злотых). Свиноуйсьце (5 497 злотых). Бельско-Бяла (5 460 злотых).

Самые богатые поветы:

Пшисуский. Члуховский. Опатовский. Штумский. Венгожевский. Хойницкий. Свидвинский. Пултуский. Дравский. Могиленский.

Самые богатые гмины: