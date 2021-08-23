Где в Польше живут по-богатому: рейтинг городов, гмин, поветов и воеводств
Источник:Wspólnota
Польское издание Wspólnota проанализировало доходы всех гмин, поветов, городов и поселков республики за 2020 год. На основе этих данных был составлен рейтинг самых богатых регионов Польши.
Самая богатая гмина расположена в Лодзинском воеводстве, а самый богатый воеводский центр – Варшава. Лидирует в рейтинге повет, расположенный в Мазовецком воеводстве.
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Самые богатые воеводства по уровню дохода на 1 человека:
- Мазовецкое (449 злотых).
- Куявско-Поморское (330 злотых).
- Великопольское (328 злотых).
- Западнопоморское(324 злотых).
- Свентокшиское (316 злотых).
- Подляское (315 злотых).
- Нижнесилезское (314 злотых).
- Поморское (311 злотых).
- Подкарпатское (308 злотых).
- Любуское (305 злотых).
Самым большим сюрпризом стало высокое место в рейтинге Подляского воеводства. Это связано прежде всего с тем, что в 2020 году там собрали рекордное количество налога CIT – от индивидуальной хозяйственной деятельности.
Самые богатые воеводские центры (города) по уровню дохода на 1 человека:
- Варшава (7 607 злотых).
- Ополе (7 127 злотых).
- Познань (6 088 злотых).
- Вроцлав (6 078 злотых).
- Гданьск (5 908 злотых).
- Катовице (5 907 злотых).
- Краков (5 863 злотых).
- Жешов (5 589 злотых).
- Ольштын (5 486 злотых).
- Щецин (5 301 злотый).
По сравнению с предыдущим рейтингом издания, из топ-10 сместилась Зеленая Гура, которую заменил Щецин. Кроме этого, в тройку лидеров попала Познань, вытеснив Вроцлав на низшую ступень.
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Самые богатые города с правами поветов по уровню дохода на 1 человека:
- Сопот (7 869 злотых).
- Полоцк (6 887 злотых).
- Гливице (6 540 злотых).
- Кросно (6 540 злотых).
- Домброва-Гурнича (5 736 злотых).
- Новы Сонч (5 623 злотых).
- Остроленка (5 538 злотых).
- Конин (5 528 злотых).
- Свиноуйсьце (5 497 злотых).
- Бельско-Бяла (5 460 злотых).
Самые богатые поветы:
- Пшисуский.
- Члуховский.
- Опатовский.
- Штумский.
- Венгожевский.
- Хойницкий.
- Свидвинский.
- Пултуский.
- Дравский.
- Могиленский.
Самые богатые гмины:
- Клещув.
- Реваль.
- Кобежице.
- Устроне Морское.
- Щерцув.
- Сухой Ляс.
- Хойнице.
- Надажин.
- Ежманова.
- Острув.