В какие страны чаще всего ездили отдыхать поляки этим летом

В этом году жители Польши проводили свои отпуска в основном на Средиземном море. Рассказываем о самых популярных летних направлениях среди поляков в 2022 году.

Польская туристическая палата изучила данные и выяснила, куда этим летом чаще всего путешествовали поляки. Учитывались те путешествия, которые организовывало бюро путешествий. Спойлер: самые популярные направления – Турция и Греция.

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Где поляки проводили свои отпуска летом 2022 года

Турция (31,3%);

Греция (24,0%);

Болгария (8,8%);

Египет (8,8%);

Испания (7,1%);

Тунис (5,5%);

Албания (2,6%);

Хорватия (1,9%);

Польша (0,9%);

Кипр (0,7%).

Большинство выбирали пяти- и четырехзвездочные отели (80%) с опцией "Все включено" (84%). Продолжительность путешествия составляла преимущественно семь – восемь дней (73,1%). Средняя стоимость резервации – 8 176 злотых. В прошлом году было на 1,5 тысячи злотых дешевле.