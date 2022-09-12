В какие страны чаще всего ездили отдыхать поляки этим летом
Источник:Polska Izba Turystyki
В этом году жители Польши проводили свои отпуска в основном на Средиземном море. Рассказываем о самых популярных летних направлениях среди поляков в 2022 году.
Польская туристическая палата изучила данные и выяснила, куда этим летом чаще всего путешествовали поляки. Учитывались те путешествия, которые организовывало бюро путешествий. Спойлер: самые популярные направления – Турция и Греция.
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Где поляки проводили свои отпуска летом 2022 года
- Турция (31,3%);
- Греция (24,0%);
- Болгария (8,8%);
- Египет (8,8%);
- Испания (7,1%);
- Тунис (5,5%);
- Албания (2,6%);
- Хорватия (1,9%);
- Польша (0,9%);
- Кипр (0,7%).
Большинство выбирали пяти- и четырехзвездочные отели (80%) с опцией "Все включено" (84%). Продолжительность путешествия составляла преимущественно семь – восемь дней (73,1%). Средняя стоимость резервации – 8 176 злотых. В прошлом году было на 1,5 тысячи злотых дешевле.