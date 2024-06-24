Вместо распиаренного и дорого Миконаса: на каком греческом острове можно отдохнуть без туристов

Греция остается одной из самых любимых стран для летнего отдыха. Однако фантастически популярный остров Миконас получает все больше критики от туристов. К счастью, альтерантива есть.

Долгое время именно Миконас возглавлял все туристические рейтинги. Результат не заставил себя ждать: туристов стало так много, что качество отдыха на острове резко снизилось. К слову, путешественники уже активно хейтят Миконас и называют его "фальшивым Диснейлендом".

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Тинос – прекрасная альтернатива Миконасу

Туристам, желающим отдохнуть без толп, рекомендуют обратить внимание на волшебный Тинос. Сейчас остров еще не страдает от наплыва путешественников. Поэтому цены там – дешевле, а вариантов жилья – больше. Кроме того, замечают, что на Тиносе пока еще можно спокойно посетить ресторан, не стоя в километровой очереди, и насладиться относительной тишиной. В то же время туристам рекомендуют поторопиться. Тинос уже активно рекламируют, поэтому, можно предположить, что уже через год-два на острове так же будет негде яблоку упасть от туристов.



Пляжи на Тинос – очень комфортные / Unsplash

Своей красотой Тинос совсем не уступает Миконасу. Там также – фантастические пейзажи и очень комфортные пляжи. Мифы рассказывают, что именно на Тиносе в древности поселился Эол – повелитель ветров. Видимо, и тогда цены на недвижимость там были – выгодные по греческим меркам.

"Визитной карточкой" Тиноса являются оригинальные дома-голубятни. Также на острове расположены более 80 ветряных мельниц.