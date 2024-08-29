Если устали от Греции, Италии и Испании: 3 бюджетных и замечательных направления для отдыха

В топе самых популярных стран для морского отдыха остаются Греция, Испания, Италия и Португалия. К слову, там уже так устали от туристов, что активно протестуют против них. К счастью, есть не менее красивые, но более бюджетные альтернативы.

Туристы рассказали о своих "скрытых жемчужинах" на карте мира. В частности, рекомендуют обратить внимание на Балканы.

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Где стоит провести отпуск

Чаще всего путешественники вспоминают о Хорватии и Черногории. Замечают, что именно там можно почувствовать максимальную радость жизни. Страны сочетают в себе комфортные пляжи, замечательные города, драйвовая ночная жизнь, фантастическую местную кухню. Некоторые туристы вообще называют Черногорию лучшей страной для летних каникул.

Это идеальное сочетание потрясающих пейзажей и многих пляжей и островов, а также гор,

– говорится в сообщении.



Черногорию называют лучшей страной для летнего отдыха / Unsplash

Кроме того, путешественники рекомендуют Армению. В частности, ее столицу – Ереван. Отмечают, что старый город просто завораживает. Там можно прекрасно провести время даже с ограниченным бюджетом. В частности, туристам очень рекомендуют посетить местные кафе.

Интересно, что в рейтинг также попала Словакия. Туристы отмечают, что ее столица – Братислава – замечательный город для сити брейк. Замечают, что туда можно ехать даже с сотней долларов в кармане.