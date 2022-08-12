Где лучше не оставлять машину в Польше, чтобы не получить штраф в 1000 злотых

Сейчас в Польше находятся многие украинские водители на собственных машинах, поэтому мы продолжаем знакомить вас с местными правилами и законами. И сегодня обратим внимание, где лучше не парковаться, чтобы не получить штраф.

Вопрос правильной парковки автомобилей в Польше – болезненная тема. Для некоторых достаточно включить аварийку, чтобы полностью оправдать остановку в любом месте. Часто для польских водителей совсем неважно, что они мешают движению или создают реальную угрозу для пешеходов. Однако сегодня подробнее разберемся, что касается парковки на газонах и зеленых зонах.

Это интересно Украинцы в Италии: характерный портрет трудовых мигрантов и способы легализации

Какое наказание предусмотрено в Польше за парковку на газоне

Очевидно, что когда мы оставляем машину на газонах или других зеленых насаждениях, то эта территория уничтожается. В Польше такая парковка не только считается плохим тоном, но и запрещена и наказывается немалым штрафом. Об этом говорится в статье 144 Кодекса о мелких правонарушениях.

Кто на территориях общего пользования уничтожает или повреждает растительность или допускает уничтожение растительности животными, находящимися под его наблюдением, или на территориях, предназначенных для общего пользования, вытаптывает газон или зеленые насаждения в других местах, чем те, что назначенные уполномоченным распорядителем территории для отдыха, карается штрафом до 1000 злотых или выговором,

– говорится в статье.

Но что делать, если в каком-то месте больше нет травы, а есть только клочок протоптанной земли? Такие места лучше тоже избегать, ведь они также числятся зеленой зоной. Так что если вы вдруг оставите автомобиль на таком участке, вам грозит штраф в 1000 злотых (более 8 тысяч гривен).

Вам может быть интересно – Литва запустила новый масштабный сбор для ВСУ: смотрите видео