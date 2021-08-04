Где можно получить профессию психолога в Чехии: список высших учебных заведений

В Украине к заботе о ментальном здоровье до сих пор относятся скептически. Зато в Европе походы к психологу не вызывают у людей чувство стыда или страха перед осуждением. Работа над психоэмоциональным состоянием позволяет улучшить качество жизни. Поэтому психологи являются очень востребованными специалистами за рубежом, в том числе в Чехии.

Как известно, Чехия является одной из самых популярных стран среди эмигрантов из Украины. Поступить на психологический факультет одного из вузов Чехии можно как после завершения школы в Украине, так и во взрослом возрасте. В Европе никого не удивляет то, что взрослые люди (например, старше 40 лет) стремятся к новым знаниям и хотят сменить специальность. Психологи-консультанты могут свободно распоряжаться своим временем, составляя график приемов самостоятельно. К тому же во время пандемии вырос спрос на онлайн-консультации. Итак, получить профессию психолога в Чехии – это прекрасная возможность для эмигранта обеспечить себе достойное будущее.

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Условия вступления

В Чехии психологов готовят как в государственных, так и в частных вузах. Как правило, кафедра психологии есть на факультетах философии, педагогики или социальных наук.

Количество абитуриентов с каждым годом растет, поэтому следует быть готовыми к серьезной конкуренции. Так, в 2020 году в Карлов университет подали заявки 1053 человека. Студентами из них стали только 59. Шансы поступить с первого раза в желанный университет составляют около 20%.

Поступающие должны пройти письменный и устный тесты. Письменный формат отличается в разных учебных заведениях. Проверяют в целом знания социальных наук. В Интернете можно встретить образцы таких тестов.

Во время устной составляющей комиссия проверяет то, насколько абитуриент заинтересован в получении профессии, как хорошо ознакомился со списком литературы и осознает ли специфику своей будущей работы.

Обучение на программе бакалавриата в Чехии продолжается 3 года. В магистратуре придется проучиться еще 2 года.

Список университетов

Хорошо подготовленные абитуриенты могут претендовать на получение образования в государственных вузах. Перечисляем самые популярные образовательные учреждения и специальности, которые там можно получить.

Государственные университеты

1. Карлов университет в Праге:

Философский факультет (Психология).

Педагогический факультет (Специальная психологияи педагогика).

2. Южночешский университет в Ческе-Будеёвице:

Педагогический факультет (Арт-терапия, Психология).

3. Университет Масарика в Брно:

Факультет социальных наук (Психология).

Философский факультет (Психология).

4. Остравский университет:

5. Университет Палацкого в Оломоуце:

Философский факультет (Психология).

Частные университеты

Также в Чехии есть много частных высших учебных заведений. Ниже – перечень мест, где готовят будущих психологов. Также в скобках указана стоимость обучения за один семестр.

1. Пражский университет психосоциальных исследований:

2. Университет Нью-Йорка в Праге:

Психология (114,4 тысячи крон).

3. Университет прикладной психологии (город Терезин) :

Персональный и межкультурный менеджмент (24,9 тысячи крон).

Курс чешской кроны к гривне составляет 1,25 по данным НБУ.