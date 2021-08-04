Где можно получить профессию психолога в Чехии: список высших учебных заведений
Источник:420on.cz
В Украине к заботе о ментальном здоровье до сих пор относятся скептически. Зато в Европе походы к психологу не вызывают у людей чувство стыда или страха перед осуждением. Работа над психоэмоциональным состоянием позволяет улучшить качество жизни. Поэтому психологи являются очень востребованными специалистами за рубежом, в том числе в Чехии.
Как известно, Чехия является одной из самых популярных стран среди эмигрантов из Украины. Поступить на психологический факультет одного из вузов Чехии можно как после завершения школы в Украине, так и во взрослом возрасте. В Европе никого не удивляет то, что взрослые люди (например, старше 40 лет) стремятся к новым знаниям и хотят сменить специальность. Психологи-консультанты могут свободно распоряжаться своим временем, составляя график приемов самостоятельно. К тому же во время пандемии вырос спрос на онлайн-консультации. Итак, получить профессию психолога в Чехии – это прекрасная возможность для эмигранта обеспечить себе достойное будущее.
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Условия вступления
В Чехии психологов готовят как в государственных, так и в частных вузах. Как правило, кафедра психологии есть на факультетах философии, педагогики или социальных наук.
Количество абитуриентов с каждым годом растет, поэтому следует быть готовыми к серьезной конкуренции. Так, в 2020 году в Карлов университет подали заявки 1053 человека. Студентами из них стали только 59. Шансы поступить с первого раза в желанный университет составляют около 20%.
Поступающие должны пройти письменный и устный тесты. Письменный формат отличается в разных учебных заведениях. Проверяют в целом знания социальных наук. В Интернете можно встретить образцы таких тестов.
Во время устной составляющей комиссия проверяет то, насколько абитуриент заинтересован в получении профессии, как хорошо ознакомился со списком литературы и осознает ли специфику своей будущей работы.
Обучение на программе бакалавриата в Чехии продолжается 3 года. В магистратуре придется проучиться еще 2 года.
Список университетов
Хорошо подготовленные абитуриенты могут претендовать на получение образования в государственных вузах. Перечисляем самые популярные образовательные учреждения и специальности, которые там можно получить.
Государственные университеты
1. Карлов университет в Праге:
- Философский факультет (Психология).
- Педагогический факультет (Специальная психологияи педагогика).
2. Южночешский университет в Ческе-Будеёвице:
- Педагогический факультет (Арт-терапия, Психология).
3. Университет Масарика в Брно:
- Факультет социальных наук (Психология).
- Философский факультет (Психология).
4. Остравский университет:
- Философский факультет (Психологи).
- Педагогический факультет (Психология с акцентом на образование).
5. Университет Палацкого в Оломоуце:
- Философский факультет (Психология).
Частные университеты
Также в Чехии есть много частных высших учебных заведений. Ниже – перечень мест, где готовят будущих психологов. Также в скобках указана стоимость обучения за один семестр.
1. Пражский университет психосоциальных исследований:
- Психология (32 тысячи крон).
- Социальная работа с акцентом на коммуникацию и прикладную психотерапию (27 тысяч крон).
2. Университет Нью-Йорка в Праге:
- Психология (114,4 тысячи крон).
3. Университет прикладной психологии (город Терезин) :
- Персональный и межкультурный менеджмент (24,9 тысячи крон).