Ожидают 440 миллионов туристов: какие направления в Италии стремительно приобретают популярность в 2024

Италия остается одной из самых популярных стран среди туристов. Самые известные города страны, такие как Рим и Венеция, страдают от количества туристов. Людей стало так много, что местные жители уже не выдерживают.

Чтобы уменьшить поток путешественников, некоторые города уже ввели туристический налог. В частности, говорится о Венеции. Между тем популярный курорт Амальфи критикуют из-за того, что местная инфраструктура не выдерживает количества путешественников: спрос существенно превысил предложение.

Обратите внимание Туристы портят все: люди жалуются, что одна из самых популярных локаций мира стала невыносимой

Прогнозируют, что в течение 2024 года Италия примет более 440 миллионов туристов. Только на юге страны ожидают 85,2 миллиона посетителей.

Какие туристические направления набирают популярность

Путешественники рассказали, какие направления в 2024 году набирают популярность. Сейчас там – еще меньше туристов, чем в древних топ-локациях Италии. В то же время прогнозируют, что их количество существенно возрастет уже в ближайшее время.

Остров Сардиния. Второй по величине в Средиземном море. Одной из изюминок курорта являются местные пляжи. Белый песок – достояние Сардинии. Его категорически запрещено вывозить. В то же время некоторые креативщики пытаются еще и продать его в сети. Подчеркивают, что Сардиния богата не только своими пейзажами, но и фантастическим сочетанием различных культур. Местная архитектура завораживает и как будто телепортирует в разные эпохи.

Регион Апулия. Его особенностью является самая длинная береговая линия среди континентальных областей. Административным центром является древний портовый город Бари. Кроме того, все дороги ведут к коммуне Альберобелло, где можно увидеть уникальные сооружения трулли.



Увидеть трулли приезжают миллионы туристов / Unsplash

Регион Кампанья с его самым известным городом Неаполь. Люди приезжают сюда, чтобы насладиться прекрасными пейзажами и увидеть остатки древней культуры, которая творилась на этих землях. Среди самых популярных локаций – вулкан Везувий и руины города Помпеи.