НМТ 2023 в Чехии: где и когда украинцы могут сдать экзамен

Национальный мультипредметный тест в Чехии можно будет сдать в Праге и Брно. Запланированы две сессии: основная и дополнительная.

В двух городах Чехии украинские выпускники смогут сдать НМТ. В Праге и Брно уже объявили даты и места проведения обеих сессий. Где и когда пройти тест в Чехии – узнаете дальше.

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НМТ 2023 состоится в две сессии:

Основная – с 5 по 23 июня;

Дополнительная – с 11 по 24 июля.

Срок регистрации на основную сессию уже истек 3 мая. А дополнительная нужна для тех, кто по уважительным причинам не смог зарегистрироваться и сдать тест во время первой волны. Регистрация на допсессию начнется с 5 июня.

Где в Чехии сдать НМТ

Национальный мультипредметный тест состоится 7 и 8 июня в четыре смены.

В Праге определены три места проведения НМТ:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – Albertov 2038/6, 128 00 Nové Město

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy – Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6

Украинская школа №1 в Праге – U Elektry 830/2B, 198 00 Praha 9-Hloubetín

В Брно определены два места проведения тестирования:

Právnická fakulta Masarykovy univerzity – 70, Veveří 158, 611 80 Brno-střed

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy university – Lipová 41a, 60200 Brno

Условия и результаты

НМТ за границей будет проходить в таких же условиях, как и в Украине. Тестирование будет проходить в оборудованных временных экзаменационных центрах, где с выпускниками будут работать украиноязычные педагоги.

Результаты основной сессии НМТ можно узнать на персональных страницах участников теста. Шкала оценивания – от 100 до 200 баллов. Результаты первой сессии НМТ должны обнародовать 28 июня, а дополнительной – до 29 июля.

Зарегистрированные участники могут скачать приглашение на НМТ на своей персональной странице. Там, в частности, указано место, дату и время сдачи теста. Выпускники, которые будут сдавать НМТ за границей, должны учесть, что время начала экзамена указано по Киеву.