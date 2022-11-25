Названа гастрономическая столица Испании 2023 года
Источник:EL PAÍS
Испания популярна среди туристов, в том числе и своей кухней. А еда здесь – главное национальное удовольствие и почти всегда ритуал. Так что в стране гастротуризму уделяют особое внимание.
И уже выбрана новая гастрономическая столица Испании. Так, победительницей на 2023 год стала Куэнка. Этому городу удалось единогласно обойти Овьедо и Понтеведру – двух других финалистов.
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Куэнка – гастрономическая столица Испании 2023
Куэнка уже давно ждала такой возможности и была близка к цели в 2018 году, однако тогда ее обогнал Леон. Висящий над пропастью город также был среди претендентов и в 2017 году, но тогда победа досталась Уэльви. Теперь жители города отмечают эту важную победу и готовятся удивлять своей гастрономией.
15 членов жюри были убеждены, что город, известный своими домами, свисающими над пропастями, должен получить в этом году награду за свое кулинарное богатство.
Что значит быть испанской гастрономической столицей
Город, получивший этот статус, в течение всего года является гастрономическим эпицентром страны. Там проводятся многочисленные тематические мероприятия и мастер-классы. Ставку делают как на традиционную кухню, так и на кулинарные эксперименты.
Гастрономические столицы Испании
- Логроньо (2012)
- Бургос (2013)
- Витория (2014)
- Касерес (2015)
- Толедо (2016)
- Уэльва (2017)
- Леон (2018)
- Альмерия (2019)
- Регион Мурсия (2020 и 2021)
- Сан-Лукар-де-Баррамеда (2022).