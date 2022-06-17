Где в Чехии можно бесплатно собирать черешню: онлайн-карта с фруктовыми садами

В Чехии сезон черешни в разгаре. И далеко не все знают, что эти ягоды там можно собирать совершенно бесплатно. Читайте дальше, как легко найти фруктовые сады по всей стране.

Так, на территории Чехии есть немало локаций с фруктовыми деревьями, принадлежащими тому или иному городу. Больше всего их – в Праге. В чешской столице насчитывается около 60 парков и садов, которые в свободном доступе для всех желающих.

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В самой Праге и в ее окрестностях произрастает более 30 видов фруктовых насаждений. Поскольку сейчас идет сезон черешни, то именно эти деревья местные жители и гости страны ищут больше всего.

Как найти фруктовые деревья в Чехии

Чтобы урожай, за которым никто не ухаживает, не пропадал впустую, энтузиасты создали проект Na ovoce. Это онлайн-карта и мобильное приложение, показывающее, где именно растут фрукты, ягоды и орехи. Данные можно узнать по всей Чехии, но больше всего локаций отмечено на карте в пределах Праги. Указать конкретное место могут зарегистрированные пользователи.

Фильтр позволяет отсортировать точки в соответствии с тем, какие фрукты или ягоды ищете. На карте можно найти груши, яблони, персики, абрикосы, сливы, вишни, черешни, малину, черную рябину и смородину, облепиху, ежевику и даже кусты черники. Полный список доступен по ссылке.



Онлайн-карта с локациями фруктовых насаждений в Праге / Фото na-ovoce