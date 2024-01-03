"Застывшая во времени" европейская деревня с мафией: названо самое красивое место 2024 года

Самые красивые места Европы охватывают национальные парки, острова и города, но есть одно менее известное средневековое село, которое стоит заметить в 2024 году. Древняя итальянская деревня, которая, кажется, застыла во времени, была признана одним из самых красивых мест страны.

Речь идет о живописном Ганджи на Сицилии. Рассказываем, чем же так особенна эта деревня.

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Ганджи назван самым красивым местом 2024-го

Эта локация является домом для роскошного замка на вершине холма, а также средневековых и барочных церквей. Можно и устроить путешествие по подземным ходам, чтобы увидеть гробницу Кьеза Мадре Ганги, где мумифицированные священники выстроят стены склепа.

Не менее привлекательно оно и из-за своего расположения – на высоте 1 000 метров над уровнем моря. Именно благодаря этому туристы могут регулярно наблюдать потрясающие виды Этны, самого действующего вулкана Европы.

Немного истории

Город расположен вдали от проторенных путей и обязан своим образованием кретонским воинам еще в 1200 году до нашей эры, по крайней мере, так свидетельствует легенда. Говорят, что крытяне, потеряв свои корабли и военачальника, пришли на Сицилию вслед за Миноссом, сыном Зевса.

Живописное поселение Ганджи на Сицилии / Фото Martina Katz

Город, который они основали, был настолько красив и богат сокровищами, что его захватили завистливые римляне. Это правда или нет, трудно сказать наверняка, поскольку основная часть города была основана во время яростных войн 1300 года. То, что сейчас там стоит, – это средневековый город, выросший в течение 700 лет.

Хотя его божественное происхождение может быть под вопросом, его красота – нет. Итальянский городок расположен в живописной горной местности. Немногие туристы добираются до Ганджи, поскольку до ближайшего аэропорта 80 километров и вдоль ряда сложных для навигации дорог.

Благодаря этому он свободен от суеты, которая доминирует в других городах Италии, что позволяет ему сохранить свой шарм и выиграть номинацию в официальном государственном конкурсе по определению самого красивого города в стране.

Ганджи поднимается среди свежего воздуха гор Мадонни с его цветными каменными узкими домами, расположенными близко друг к другу, и величественной Этной на заднем плане, которая благодаря оптическому обману кажется очень близкой,

– написали судьи конкурса.

В Ганджи, среди средневековых улиц старого центра города в верхней части, сохранилось большое архитектурное и художественное наследие, таких как замок, особняки и монастырь Братства Минори, башня Вентимилья и церковь с ее купол.

Город страдал от мафии, поэтому население сократилось

Как и во многих частях Сицилии, Ганджи пострадало от современной истории насилия мафии. Это произошло в 1926 году, когда фашистский префект Чезаре Мори решил оккупировать город, чтобы изгнать бандитов.

Ганджи назван самым красивым местом 2024-го / Фото liveitaly.eu

Используя силы карабинеров, он приказал проводить обыски по домам, вылавливая бандитов, мелких членов мафии и разных бегавших подозреваемых. Многие из бежавших бежали в США и Аргентину.

В конце 20 века больше людей пойдут их стопами, покидая город, чтобы избежать безработицы. В результате население города сократилось с 16 000 до 6 000 жителей. Деньги вытекали из города вместе с ними, развитие Ганджи остановилось. Глядя на город сейчас, кажется, что его остановили много десятилетий назад.

В городе запустили специальную схему, чтобы заманить людей

Каким бы волшебным ни было "застывшее село" для туристов, итальянское правительство стремится восстановить это место. Недавно он запустил схему покупки домов за 1 евро, чтобы побудить людей вернуться в город и привлечь их к инвестированию в собственность.