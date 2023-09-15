Последовали примеру Венеции: живописное село в Австрии хочет ввести плату за въезд

Уникальный поселок в Австрии – Гальштат – планирует ввести новые правила для туристов. Теперь им придется платить за возможность увидеть его незабываемые виды.

Жители Гальштата уже не первый раз жалуются на серьезную проблему чрезмерного туризма. Для того чтобы ограничить количество посетителей, хотят сделать въезд в поселок платным. Почему Гальштат так привлекает путешественников и как это мешает спокойно жить местным – далее в материале.

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Чрезмерная популярность альпийской деревни

Гальштат расположился в Альпах на берегу живописного озера. Эта локация считается одной из самых красивых в Австрии. В 1997 году Гальштат был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Но настоящая популярность пришла позже: после выхода мультфильма "Холодное сердце" и еще одной южнокорейской мелодрамы. Пейзажи Гальштата "засветились" в этих проектах и туристы начали штурмовать деревню.

В Гальштате живет всего 800 жителей, но в разгар сезона его посещают по 10 тысяч туристов в день. Годовой поток путешественников доходит до 1 миллиона. Местные австрийцы так устали от туристов, что хотят ввести систему платного въезда. Пока окончательное решение не принято, но власть задумалась над таким вариантом.

Город пытается побороть овертуризм

В конце августа жители Гальштата перекрыли въезд в поселок, протестуя против прибытия новых посетителей.

Мы действительно приложили много усилий с точки зрения управления туристами. Но мы дошли до точки, когда наши возможности закончились. Мы можем справиться только с половиной приезжающих туристов,

– рассказал мэр Гальштата.

Местные жители потребовали ограничить количество путешественников и запретить экскурсионные автобусы после 17:00. Чтобы лучше донести свои требования к власти, они на 15 минут заблокировали движение транспорта через главный тоннель города.

Акция протеста против чрезмерного туризма / Фото AFP

А еще раньше местные жители пытались намеренно испортить туристам любимую фотозону – пейзаж над озером. Путешественники приезжали сюда, прежде всего, чтобы сделать селфи или романтическое фото со своей половинкой на берегу альпийского озера. Но не всем это удавалось. Ведь сообразительные австрийцы придумали загородить фотозону с роскошным видом… деревянным забором.

Жители перекрыли живописный альпийский пейзаж / Фото AFP

Самые популярные локации Европы делают въезд платным

Венеция будет взимать с туристов, приезжающих на один день, плату за въезд в город. Правило начнет действовать с весны 2024 года. По 5 евро будут снимать со всех путешественников от 14 лет.

Для начала платный въезд будет введен в тестовом режиме: только в конкретные, наиболее загруженные дни в Венеции. К примеру, во время карнавала или праздников.

Также еще один известный туристический город Сантьяго-де-Компостела в Испании хочет ввести новый туристический налог. Так пытаются справиться с наплывом туристов и паломников и получить максимальную пользу для города.