В аэропорт без чемодана: авиакомпания придумала уникальную услугу

Французский перевозчик Air France предлагает пассажирам не везти свой багаж в аэропорт. За вас это сделают представители авиакомпании, которые заберут чемоданы прямо из центра Парижа.

Багаж для рейсов Air France в Париже теперь можно сдавать непосредственно в городе или пригороде. Совершенно не обязательно тащить чемодан с собой к терминалу. Воспользоваться уникальной услугой смогут пассажиры, у которых рейс из аэропорта "Париж — Шарль-де-Голль".

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Доставка багажа без хлопот

Сдать чемодан в центре Парижа можно в период от 30 до 4 часов до вылета. Услуга доступна в пяти парижских гостиницах и больших выставочных центрах. Однако Air France настроена сделать возможным такой вариант, чтобы пассажиры могли сдавать багаж прямо из дома. Также планируют распространить эту опцию и на еще один популярный французский аэропорт – "Орли".

Забирать чемоданы пассажиров Air France будет стартап "Alltheway". Именно его сотрудники будут грузить багаж в Париже и доставлять к стойкам регистрации в аэропорту. Перед загрузкой на борт чемоданы будут тщательно проверять на каждом этапе.

Интересно, что следить за перемещением своих вещей пассажиры смогут в мобильном приложении авиакомпании. Для этого нужно только нажать "Follow my bag".

Услуга — платная, сдать один чемодан стоит 25 евро, а два – 35 евро.

Японская авиакомпания запускает прокат одежды

– авиакомпания, которая является одной из самых больших и старейших в мире. Она использует магистральные и региональные самолеты. Базируется в аэропортах Парижа, Лиона, Ниццы. Совершает рейсы в 187 пунктов назначения.

Japan Airlines предлагает пассажирам аренду одежды, чтобы клиенты перевозили меньше багажа. Any Wear, Anywhere – услуга, позволяющая заранее выбрать комплект вещей. Его доставят в японскую гостиницу или апартаменты, где остановится путешественник.

Главная идея в том, чтобы уменьшить выбросы топлива и углерода и сделать путешествие менее вредным для окружающей среды. Все это абсолютно реально, если самолет будет перевозить меньше багажа.

Можно подобрать и заказать до девяти позиций на период до двух недель. Набор включает в себя сочетание верха, низа и верхней одежды. Вещи можно подобрать по стилю, сезону и размеру. Цена на аренду капсулы одежды стартует с 28 долларов (за пять вещей).