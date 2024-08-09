Вслед за Италией: еще одну страну накрывает экстремальная жара – стоит воздержаться от поездки

Рекордные показатели температур наблюдаются по всей Европе. Вслед за Италией территорию Франции накрывает экстремальная жара.

На юге температуры должны превысить 40°C. Чего ожидать жителям и туристам страны в ближайшее время, рассказываем далее в материале!

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Францию накрывает экстремальная жара

Начиная с сегодняшнего дня, 9 августа, ожидается волна жары, которая охватит большую часть Франции. Однако, метеорологи указывают, что высокие температуры не удержатся в течение длительного периода.

Самые жаркие дни выпадут на период с субботы до понедельника,

– предупредило Метеорологическое ведомство.

В некоторых районах южных областей дневная температура превысит 40°C, а ночные минимумы едва будут опускаться ниже 30°C. Между тем в Париже жители могут ожидать, что ночные температуры будут оставаться выше 20°C, отмечая явление, известное под названием "тропические ночи".

В понедельник метеорологи прогнозируют постепенное снижение температуры с приближением атмосферного фронта, который принесет с собой возможность гроз.

Напомним, Италия официально вступила в самый жаркий период лета, который начался в понедельник. Власти призывают жителей принимать меры предосторожности, поскольку температура воздуха стремительно растет по всей стране.

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