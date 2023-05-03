Лоукостер flydubai в третий раз обновит бизнес-класс: как выглядят роскошные каюты

Дубайская бюджетная авиакомпания flydubai в третий раз за 6 лет обновит бизнес-класс в самолетах. До конца года авиаперевозчик намерен установить новые кресла-кровати в своих новейших авиалайнерах.

Лоукостер flydubai в третий раз обновит бизнес-класс

Первый борт поступит во флот в ноябре. Обновленный бизнес-класс полностью соответствует последним тенденциям на рынке – пассажиры будут размещаться в отдельных каютах, которые можно изолировать от остального салона перегородкой.

Читайте также Ryanair запустил новый рейс из Варшавы: по какому направлению

Компоновка кресел будет такой, что каждый путешественник получит прямой доступ к проходу. Теперь не нужно будет просить другого пассажира встать, чтобы выйти в туалет или походить по салону.

flydubai в третий раз обновит бизнес-класс / Фото flydubai

Новые каюты бизнес-класса в течение трех лет разрабатывали компании Safran Seats и JPA Design. Такое решение впервые будет внедрено на борту узкофюзеляжных Boeing 737, на которых летает flydubai.

По словам вице-президента flydubai по услугам на борту Даниэля Кэррисона, с помощью обновленного бизнес-класса авиакомпания хочет предложить такой сервис, который раньше был доступен в широкофюзеляжных авиалайнерах.

Кровать в новом бизнес-классе flydubai / Фото flydubai

Как появился бизнес-класс у лоукостера flydubai

flydubai начала полеты в 2009 году как лоукостер. В 2013 году авиакомпания установила широкие сиденья, изолировала их перегородкой от экономкласса и начала продавать билеты на бизнес-класс.

В 2017 году компания Flydubai представила новые кресла в бизнес-классе. Их особенностью было то, что они могли разлагаться в горизонтальную кровать. Кресла начали устанавливать на самолеты, выполнявшие полеты по удаленным маршрутам в сети авиаперевозчика.

Каюта нового бизнес-класса flydubai / Фото flydubai

В 2021 году flydubai обновила бизнес-кресла в самолетах на региональных маршрутах. Сидения получили обновленный дизайн и большую конфиденциальность по сравнению с оригинальным решением 2013 года.