FlixBus запускает новые маршруты: куда украинцы смогут отправиться на автобусе

Крупнейший европейский оператор автобусных перевозок FlixBus стал сотрудничать со львовским перевозчиком East West Eurolines. Как следствие, было объявлено об открытии новых международных направлений.

Автобусы, предназначенные для новых маршрутов, сохранили оригинальную маркировку автобусных партнеров. Также транспортные средства имеют зеленые наклейки с надписью In cooperation with FlixBus. А внутри этих автобусов для пассажиров FlixBus места отмечены зелеными отметками.

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Какие новые направления стали доступны

FlixBus объявил о продаже билетов на таких новых международных маршрутах из Украины:

"Запорожье – Кельн";

"Херсон – Кельн";

"Львов – Познань";

"Киев – Минск".

Последние два направления были запущены в партнерстве с Asik и Euroclub соответственно. Эти перевозчики работают с FlixBus в Украине уже не в первый раз. Совместные рейсы из East West Eurolines (львовским перевозчиком) FlixBus выполнит на двух линиях в Германию.

Полные маршруты будут выглядеть так:

CUA157 "Львов – Познань" (Львов – Жешув – Тарнов – Кельцы – Петркув-Трибунальский – Лодзь – Познань). CUA158 "Киев – Минск" (Киев – Чернигов – Гомель – Минск). CUA162 "Запорожье – Кельн" (Запорожье – Днепр – Харьков – Полтава – Лубны – Пирятин – Аэропорт Борисполь – Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ровно – Львов – Котбус – Берлин – Гамбург – Бремен – Оснабрюк – Дортмунд – Эссен – Дюссельдорф – Кельн). CUA160 "Херсон – Кельн" (Херсон – Николаев – Одесса – Умань – Винница – Хмельницкий – Тернополь – Львов – Котбус – Берлин – Гамбург – Бремен – Оснабрюк – Дортмунд – Эссен – Дюссельдорф – Кельн).

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