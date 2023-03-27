FlixBus объявил о 3 новых рейсах из Киева в Польшу: какие города впервые появились в маршрутах
Источник:FlixBus Украина
В конце марта FlixBus запустит три новые линии из Украины в Польшу. Какие еще популярные направления будут добавлены к перечню автобусного перевозчика, читайте дальше.
Так, европейский перевозчик FlixBus сообщил о старте еще 3 новых линий из Украины в Польшу. Уже совсем скоро прямыми автобусными рейсами можно будет доехать из украинской столицы в польские города Гданьск, Гдыня, Торунь и Быдгощ (или в обратном направлении).
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Маршруты начнут обслуживать уже в конце марта и начале апреля.
Новые направления FlixBus между Украиной и Польшей
Киев – Варшава
- Полный рейс: Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава;
- Первый рейс: 31 марта 2023;
- Линия 3224 будет курсировать три раза в неделю;
- Отправление из Киева в 5:10 утра – во вторник, пятницу и воскресенье;
- Обратное отправление из Варшавы в 6:00 утра – понедельникам, в среду и субботу.
Киев – Познань
- Полный рейс: Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава – Лодзь – Познань;
- Первый рейс: 31 марта 2023;
- Линия 3223 будет курсировать 4 раза в неделю;
- Отправление из Киева в 11:55 – во вторник, среду, пятницу и субботу;
- В обратном направлении автобус будет отправляться в 20:45 – среда, четверг, суббота и воскресенье.
Киев – Гдыня
- Полный рейс: Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава – Торунь – Быдгощ – Гданьск – Гдыня;
- Первый рейс: 02 апреля 2023 года;
- Линия 3226 будет курсировать 4 раза в неделю;
- Отправление из Киева в 08:50 – в понедельник, среду, четверг и воскресенье;
- По направлению из Польши в Украину отправление в 20:25 – в понедельник, вторник, четверг и пятницу.
Города Торунь, Быдгощ, Гданьск и Гдыня впервые появились в украинской сети FlixBus. В общей сложности компания насчитывает 20 международных линий из Украины, 12 из которых были открыты после начала полномасштабной войны. Автобусы FlixBus из Украины курсируют в 6 стран Европы: Германию, Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.