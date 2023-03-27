FlixBus объявил о 3 новых рейсах из Киева в Польшу: какие города впервые появились в маршрутах

В конце марта FlixBus запустит три новые линии из Украины в Польшу. Какие еще популярные направления будут добавлены к перечню автобусного перевозчика, читайте дальше.

Так, европейский перевозчик FlixBus сообщил о старте еще 3 новых линий из Украины в Польшу. Уже совсем скоро прямыми автобусными рейсами можно будет доехать из украинской столицы в польские города Гданьск, Гдыня, Торунь и Быдгощ (или в обратном направлении).

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Маршруты начнут обслуживать уже в конце марта и начале апреля.

Новые направления FlixBus между Украиной и Польшей

Киев – Варшава

Полный рейс: Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава;

Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава; Первый рейс: 31 марта 2023;

31 марта 2023; Линия 3224 будет курсировать три раза в неделю;

Отправление из Киева в 5:10 утра – во вторник, пятницу и воскресенье;

– во вторник, пятницу и воскресенье; Обратное отправление из Варшавы в 6:00 утра – понедельникам, в среду и субботу.

Киев – Познань

Полный рейс: Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава – Лодзь – Познань;

Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава – Лодзь – Познань; Первый рейс: 31 марта 2023;

31 марта 2023; Линия 3223 будет курсировать 4 раза в неделю;

Отправление из Киева в 11:55 – во вторник, среду, пятницу и субботу;

– во вторник, среду, пятницу и субботу; В обратном направлении автобус будет отправляться в 20:45 – среда, четверг, суббота и воскресенье.

Киев – Гдыня

Полный рейс: Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава – Торунь – Быдгощ – Гданьск – Гдыня;

Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава – Торунь – Быдгощ – Гданьск – Гдыня; Первый рейс: 02 апреля 2023 года;

02 апреля 2023 года; Линия 3226 будет курсировать 4 раза в неделю;

Отправление из Киева в 08:50 – в понедельник, среду, четверг и воскресенье;

– в понедельник, среду, четверг и воскресенье; По направлению из Польши в Украину отправление в 20:25 – в понедельник, вторник, четверг и пятницу.

Города Торунь, Быдгощ, Гданьск и Гдыня впервые появились в украинской сети FlixBus. В общей сложности компания насчитывает 20 международных линий из Украины, 12 из которых были открыты после начала полномасштабной войны. Автобусы FlixBus из Украины курсируют в 6 стран Европы: Германию, Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.