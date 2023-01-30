Finnair пропонує українцям знижку 95% на авіаквитки

Finnair предоставляет скидку 95% для украинцев до 28 февраля Так, финская авиакомпания Finnair предоставляет скидку 95% для украинцев, летящих в Финляндию. Предложением можно воспользоваться до 28 февраля 2023 года.

Заметьте Ryanair запустит 5 новых рейсов из Варшавы

Украинцы могут воспользоваться скидкой 95% на билеты с:

Польши;

Венгрии;

Чехии.

Скидка распространяется на рейсы из Варшавы (за исключением рейса № AY1144), Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки. Отметим, что ранее акция также действовала для рейсов из Гданьска.

К примеру, благодаря промокоду можно забронировать билеты из Кракова в Хельсинки от 107 злотых в базовом тарифе и 114 злотых в тарифе с багажом. Отметим, что скидка не включает расходы на аэропортовые сборы и налоги.

Для получения скидки используем промокод UKRAINE95 перед поиском билетов в поле Use discount code: