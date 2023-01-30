Finnair пропонує українцям знижку 95% на авіаквитки

30 января 2023, 16:13
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Источник:

Finnair

Чимало авіакомпаній з початку повномасштабного вторгнення висловило підтримку українцям. Авіаперевізники пропонують біженцям, якщо не безплатні перельоти, то квитки з шаленими знижками.

Finnair предоставляет скидку 95% для украинцев до 28 февраля

Так, финская авиакомпания Finnair предоставляет скидку 95% для украинцев, летящих в Финляндию. Предложением можно воспользоваться до 28 февраля 2023 года.

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Украинцы могут воспользоваться скидкой 95% на билеты с:

  • Польши;
  • Венгрии;
  • Чехии.

Скидка распространяется на рейсы из Варшавы (за исключением рейса № AY1144), Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки. Отметим, что ранее акция также действовала для рейсов из Гданьска.

К примеру, благодаря промокоду можно забронировать билеты из Кракова в Хельсинки от 107 злотых в базовом тарифе и 114 злотых в тарифе с багажом. Отметим, что скидка не включает расходы на аэропортовые сборы и налоги.

Для получения скидки используем промокод UKRAINE95 перед поиском билетов в поле Use discount code:

Используйте промокод UKRAINE95 перед поиском билетов в поле Use discount code / Скриншот с сайта Finnair

Условия акции:

  • промокод будет действовать до 28 февраля включительно;
  • действует для рейсов из Варшавы, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки в эконом-классе в одну сторону;
  • вылеты до 28 февраля.

Дешевые авиабилеты с промокодом UKRAINE95 можно забронировать на официальном сайте Finnair.com.

Автор: Марта Касіянчук