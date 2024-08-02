Самую счастливую страну мира признали лучшей для туризма

Финляндия несколько лет подряд получает титул самой счастливой страны мира. В 2024 году тревел-эксперты отмечают, что она становится вишенкой на торте мирового туризма.

Летом 2024 года Европу накрыла аномальная жара. Поэтому многие путешественники так и не решились посетить ранее очень популярные Грецию и Италию. Тем временем новым тревел-трендом стали путешествия в "холодные" северные страны. Финляндия вписалась идеально.

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Почему Финляндия – идеальная страна для туристов

Финляндия – страна с фантастической культурой, прекрасными пейзажами, драйвовыми городами и комфортным летом. В июле – августе там преобладают теплые юго-восточные ветры. Между тем температура воздуха прогревается до +20...+21 градуса. Тревел-эксперты отмечают, что это – комфортный режим для прогулок.



Пейзажи Финляндии – завораживают / Unsplash

Существует стереотип, что Хельсинки – "грустная" столица. В то же время те, кто хоть раз посетил столицу Финляндии, замечают: в нее нереально не влюбиться. Прежде всего стоит посетить местную Рыночную площадь. Заметьте, что есть уличную еду там – еще то испытание: местные чайки радостно воруют сэндвичи и булочки. Также стоит посетить:

крепость Свеаборг;

улицу Алексантеринкату (рай для шопоголиков);

Кафедральный собор;

городской музей Хельсинки;

Зимний сад.

Также, если есть время, стоит поехать в Долину Муми-Троллей. Оказываясь там, как будто телепортируешься в сказку. А если мечтаете о настоящем новогоднем чуде, все дороги ведут в Рованиему – в гости к Санта Клаусу.