На курорте, где "все включено": самая счастливая страна мира запускает мастер-классы по счастью

Финляндия пятый год подряд была названа "счастливейшей страной мира" по Всемирному отчету о счастье. Поэтому страна решила запустить уникальный отдых, чтобы помочь людям возобновить связь со своим "внутренним финном".

Финляндия запускает мастер-классы по счастью

Участники поедут в регион Лейкленд в Финляндию, где будут размещены на курорте Куру, работающем по системе "все включено". В то же время четырехдневный ретрит изначально доступен только для 10 счастливчиков, но позже обещают провести онлайн-курсы.

Читайте также На Бали туристам хотят запретить арендовать мотоциклы и скутеры: что произошло

Во время пребывания гости узнают о природных ремеслах, потренируются в лесах и озерах, насладятся "успокаивающими звуками и музыкой", съедят "пищу для души и тела" и почувствуют финский образ жизни благодаря "экспертам, работающим как ваш личный тренер".

Мы верим, что финское счастье происходит от тесной связи с природой и нашего обыденного образа жизни: это не какое-то мистическое состояние, а умение, которому можно научиться и поделиться. Мы хотим помочь людям найти и освоить это финское настроение,

– отмечают в Discover Finland.

Мастер-класс счастья возместит расходы на проезд и проживание во время пребывания, а участники будут иметь собственные комнаты.

По словам Visit Finland, идеальными кандидатами будут "коммуникабельные люди, заинтересованные во всестороннем благополучии и финской природе". Они подчеркивают, что необязательно быть энтузиастом самопомощи, или владеть навыками выживания в финской природе – "все, что мы хотим, это открытый разум".